تكنولوجيا: تحديث Android Pie يجلب نمط Dolby Atmos للألعاب في هواتف Galaxy Note 9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد SamMobile مؤخراً إضافة سامسونج لنمط Dolby Atmos للألعاب في هواتف Galaxy Note 9 من خلال تحديث Android 9.0 Pie الثابت الذي أطلق للمستخدمين مؤخراً.

خططت سامسونج إلى دفع ميزة صوتيات Dolby Atmos من خلال تحديث Android 9.0 Pie لكلاً من مستخدمي هواتف Galaxy S9، و Galaxy S9 بلس إلى جانب هواتف Note 9، حيث جاءت الميزة بالفعل في الإصدار التجريبي من نظام التشغيل الذي أطلق على هواتف S9، إلا أن الميزة لم تأتي مع إطلاق الإصدار الثابت من نظام التشغيل لهذه الإصدارات.

على جانب أخر أطلق تحديث نظام التشغيل الثابت مؤخراً لمستخدمي هواتف Galaxy Note 9، حيث جاء نمط Dolby Atmos بالفعل ليدعم المستخدمين في الألعاب بشكل خاص، حيث يمكن إختيار النمط عند تشغيل الألعاب.

لذا سيكون لدى مستخدمي Galaxy Note 9 مع تحديث Android 9.0 Pie إختيار جديد في الألعاب لتجربة صوتيات ثلاثية الأبعاد مميزة وأكثر وضوحاً، مع مستوى أعلى للصوتيات، حيث يمكن للمستخدمين تمكين الميزة الجديدة عبر الإعدادات.

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