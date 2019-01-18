شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساعد Google Assistant يدعم الآن اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل اليوم، عن دعم مساعدها الذكى Google Assistant لمزيد من اللغات بما فى ذلك اللغة العربية بشكل تجريبى، كما تم إطلاق اللغة البولندية بشكل رسمى ليصبح عدد اللغات المدعومة أكثر من 18 لغة تعمل فى أكثر من 38 بلدًا.

ووفقًا لما نشره موقع Phonearena الهندى، فقد تم إطلاق النسخة التجريبية بالفعل لبعض المستخدمين فى السعودية وهذا يعنى أن الإطلاق الرسمى لمساعد جوجل باللغة العربية أصبح قريبًا بشكل كبير، فيما كانت الشركة قد وعدت فى مؤتمر المطورين الأخير أن المساعد الشخصى Google Assistant سيدعم 38 لغة بشكل رسمى، وسيعمل فى 80 بلدًا قبل نهاية 2018.

وقد قامت جوجل بالفعل خلال الأسابيع الماضية بإطلاقه فى أكثر من دولة ويبدو أن الدور قد حان للمستخدمين فى كل من مصر والسعودية والإمارات حسب الخريطة التى نشرتها جوجل فى ذلك الوقت.