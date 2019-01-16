شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تجعل تصفح سجلات البحث أكثر سهولة عبر ميزة "بطاقات الأنشطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة جوجل الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، ميزة جديدة تسهل من تصفح سجلات البحث القديمة على محركها البحثى الشهير، وبحسب الشركة، ستعرض الميزة الجديدة التى تدعى (بطاقات الأنشطة)، عند قيام المستخدم بتكرار الاستعلام عن شيء ما، روابط للصفحات التى قام بزيارتها سابقا، وكذلك نتائج الاستعلامات التى أجراها بالفعل.

ووفقا لما نشره موقع Phonearena الهندى، فستظهر الروابط تحت القائمة المنسدلة، التى تحمل عنوان “نشاط ذو صلة بك” أعلى صفحة نتائج استعلامات البحث، وستسمح للمستخدم باختيار استعلامات البحث القديمة أو تجاوزها.

وعلى جانب آخر بدأت شركة جوجل بدأت فى نقل بعض مميزات تطبيق Duo المتعلقة بالردود الذكية إلى تطبيق Hangouts Chat، حيث تم رصد التغيير الجديد عبر G Suite Blog مؤخراً، إذ أنه بعد انتشار الكثير من التسريبات حول خطط جوجل لغلق تطبيق Hangouts وتحويل المستخدمين إلى تطبيقات Hangouts Meet الذى يدعم محادثات الفيديو وHangouts Chat الذى يدعم المحادثات النصية، بدأت عملاق البحث بالفعل فى تطوير تطبيق Hangouts Chat.