ملاك Galaxy Note 9 في الإمارات العربية المتحدة بدأوا بتلقي تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - حصل الهاتف Galaxy Note 9 على تحديث Android 9 Pie الرسمي لأول مرة في ألمانيا خلال الأسبوع الماضي، ولكن المختبرين هم الوحيدين الذين حصلوا على النسخة الرسمية من التحديث في ذلك الوقت. ومع ذلك، فقد وردتنا اليوم عدة تقارير تقول بأن ملاك الهاتف Galaxy Note 9 في الإمارات العربية المتحدة بدأوا بتلقي تحديث Android 9 Pie الرسمي بدورهم.

هؤلاء المستخدمين الذين حصلوا على تحديث Android 9 Pie الرسمي في الإمارات العربية المتحدة كانوا يستخدمون نظام الأندرويد Oreo على هواتف Galaxy Note 9 الخاصة بهم، ولكنهم بدأوا اليوم بتلقي تحديث جديد يقوم بترقية نظام التشغيل في هواتفهم الذكية إلى Android 9 Pie، ويجلب معه واجهة One UI الجديدة مع العلم بأن هذا التحديث يبلغ حجمه 1.6 جيجابايت.

وكما جرت العادة دائمًا، فشركة سامسونج تميل إلى إصدار التحديثات الرئيسية لهواتفها الذكية على مراحل، وهذا ما يعني بأنه في حالة إذا كنت تملك الهاتف Galaxy Note 9 ولم تحصل على هذا التحديث حتى الآن، فلا تقلق لأن هذا التحديث سيصل إلى جهازك في نهاية المطاف عندما يحين الوقت لذلك.

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