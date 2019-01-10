تكنولوجيا: عالم أمريكى: كائنات فضائية أرسلت كويكب للتجسس على الأرض أكتوبر الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض آفى لايب عالم الفلك الأمريكى لموجة من الجدل والنقد بعدما أكد أن الكويكب الذى اقترب من الأرض منذ فترة، لم يكن جسما فضائيا عاديا، بل هو مسبار تم إرساله من الفضاء البعيد، من أجل التجسس على الأرض.
وأثار تصريح لايب، رئيس قسم العلوم الفلكية فى جامعة هارفارد، الكثير من القلق بين العلماء بإعلانه أن هذا الكويكب اسطوانى الشكل، الذى دخل المجموعة الشمسية، أرسلته كائنات فضائية للتجسس، مؤكدا أن الحضارة التى أرسلته قد انقرضت قبل ملايين السنين.
يذكر أن هذا الكويكب اقترب من الأرض فى أكتوبر الماضى، ووصل إلى مسافة 24 مليون كيلو مترا من الأرض، ثم بدأ فى الابتعاد عنها مرة أخرى.
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