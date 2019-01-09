زلزال في الحرم المكي

اليوم الجديد شعر بعض السعوديين بقرية الخرقة بمكة المكرمة، بهزة أرضية. تلقى مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة عددًا من البلاغات في مركز البيضاء بمكة المكرمة، وتحديدًا بقرية الخرقة، أفاد بها عدد من السعوديين بشعورهم بهزة أرضية دون أضرار أو إصابات.

وأكد مندوب من هيئة المساحة الجيولوجية رصدهم عددًا من الهزات الأرضية بقوة 2 على مقياس ريختر، مشيرًا إلى أنها لا تشكل أية خطورة.

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