شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو معاك أيفون خلى بالك.. مكالمة مزيفة من دعم آبل لسرقة بياناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" مستخدمى الأيفون من خدعة جديدة، تستهدف سرقة بياناتهم الشخصية، إذ يتلقى المستخدمون مكالمة هاتفية تزعم أنها من دعم آبل تخبرهم بتعرضهم للاختراق، وتنصحهم بضرورة معاودة الاتصال بنفس الرقم فيما بعد.

وأبلغ مستخدم يدعى "جودى ويتسبى" عن تلقيه مكالمة من دعم آبل تطالبه بإعادة الاتصال مرة أخرى بعد انتهاء المكالمة، لكن عندما عاود الاتصال بنفس الرقم مرة أخرى، أجاب النظام الآلى متبوعًا برجل يتحدث بلهجة هندية يستفسر عن سبب المكالمة، وعندما أبلغه المستخدم عن ما حدث، تم قطع الاتصال بعد لحظة وجيزة.

وينصح التقرير بعدم الرد على مثل هذه المكالمات الخادعة لأن فرق الدعم لا تتصل على نحو استباقى أبدًا إذا حدث خطأ ما فى جهازك.