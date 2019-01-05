سامسونج تبدأ بإصدار تحديث Android 9 Pie الرسمي للهاتف Galaxy Note 9

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل بضعة أسابيع من الموعد النهائي، بدأت شركة سامسونج بإصدار تحديث Android 9 Pie الرسمي مع واجهة One UI الجديدة للهاتف Galaxy Note 9. وجدير بالذكر أننا نتحدث هنا عن النسخة الرسمية والنهائية من التحديث وليس النسخة التجريبية.

الصورة التي تم مشاركتها من قبل أحد المستخدمين للتحديث تشير إلى أن حجم التحديث يبلغ 95 ميغابايت فقط، ولكننا نفترض بأن هذه الصورة مأخوذة من هاتف ذكي لمستخدم كان قد شارك في البرنامج التجريبي للشركة، لذلك إذا لم تكن من المختبرين ولا تزال تعمل بنظام الأندرويد Oreo على الهاتف Galaxy Note 9 الخاص بك، فينبغي لتحديث Android 9 Pie الذي سيصل لهاتفك أن يكون أكبر من ذلك بكثير.

المعلومات التي بحوزتنا حاليًا تشير إلى أن هذا التحديث متوفر في ألمانيا، وبالتالي فمن المحتمل أن يستغرق هذا التحديث بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف Galaxy Note 9 الخاص بك. تمامًا كما حدث مع تحديث Android 9 Pie الرسمي الذي تم إصداره للهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9 منذ أسبوع، قد يستغرق هذا التحديث بدوره بعض الوقت قبل أن يصل لكافة المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

على أي حال، تحديث Android 9 Pie الرسمي للهاتف Galaxy Note 9 يقوم بترقية بنية نظام التشغيل في الهاتف إلى الإصدار N960FXXU2CRLT، ويجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر يناير. عموما، نأمل أن يخرج هذا التحديث من ألمانيا في الأيام القليلة المقبلة.

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