شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير روسى : هل يدمر كوكب "نيبيرو" الأرض خلال 2019؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طوال العام الماضى 2018، كان يخيف أنصار نظرية المؤامرة والباحثين عن الأجسام الغامضة سكان الأرض بغزو لا مفر منه لكوكب "نيبيرو" والنهاية الكارثية للعالم وكوكب الأرض، إذ اقترب "الكوكب القاتل" بسرعة عالية من الأرض من الطرف الآخر من المجرة من أجل التصادم مع مدار كوكبنا وتدمير البشرية، حسب تقرير " rusdialog".

وقد ظهرت أول تقارير مرعبة من أنصار نظرية المؤامرة فى النصف الثانى من 2018، وحذروا حينها من أن وكالة "ناسا" تخفى تهديدًا حقيقيا عن الناس، وقد تم توقع نهاية العالم لأول مرة فى 16 أغسطس.

وفى 17 أغسطس، ورغم حدوث شىء، طرحوا عدة احتمالات لتبرير خطأهم، وبدأوا يتكهنون بالتطورات المقبلة، ثم تم تعيين النهاية الجديدة للعالم فى 23 سبتمبر، لكن هذه التوقعات لم تحدث أيضا.

بعد ذلك ، لوحظ "الكوكب القاتل" فى أجزاء مختلفة من الأرض، حيث ظهر فى خطوط العرض الجنوبية، وأخاف شعوب الولايات المتحدة وأستراليا وإندونيسيا وحتى روسيا.

ثم طرح الباحثون الأكثر تطرفًا نظرية أن نيبيرو يلتهم النظام الشمسى: فلقد مات بلوتو، ونبتون ، وأورانوس وزحل، والآن المشترى هو التالى، وبعد ذلك سيسيطر على الأرض.

على الرغم من التوقعات الهائلة، نجا كوكبنا ودخل الشتاء بدون صدمات، ومع ذلك، حذر الباحثون من أن 16 ديسمبر سيكون آخر يوم فى تاريخ البشرية، كانوا على قناعة تامة بأن بيان وكالة "ناسا" حول تدمير نيبيرو، كان طريقة لتهدئة أنصار نظرية المؤامرة.

وفى السابع عشر من ديسمبر ظهر تحذير جديد، وهو " الأرض ستهلك فى ليلة 1 يناير"، كان يجب على سكان نيبيرو، الذين كانوا يتبعون الناس فى جميع أنحاء العالم لفترة طويلة، أن يهاجمونا فى وقت رأس السنة الجديدة، لأنه خلال هذه الساعات نكون عاجزين جدا وغير مستعدين لصد الهجمات.

لقد جاء عام 2019 ، لكن الباحثون لا يتخلون عن احتمالاتهم حتى الآن، حيث يتوقعون أنه قد يضرب الأرض فى وقت ما خلال 2019