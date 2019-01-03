تكنولوجيا: أول الصور المسربة الحية لهاتف Galaxy S10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت اليوم أول الصور المسربة الحية لهاتف العملاق الكوري المنتظر Galaxy S10، حيث نشرت الصورة عبر Evan Blass.

لم تتوقف التسريبات حول سلسة هواتف Galaxy S10 القادمة حتى الآن، إلا أن التسريبات اليوم انتقلت إلى صور حية لهاتف Galaxy S10 نشرت عبر ايفان بلاس.

ويظهر الهاتف في الصورة مع شاشة Infinity-O المميزة بالثقب في الجزء العلوي إلى يمين الشاشة، والذي يضم الكاميرة الأمامية في الهاتف، كما يتميز الهاتف بحواف بتصميم وتحسينات أفضل مقارنة بهاتف Galaxy S9، حيث تظهر الحواف العلوية في هاتف Galaxy S10 بنصف حجم الحواف المميزة للإصدار السابق.

أيضاً لا تختلف الحواف الجانبية لهاتف Galaxy S10 التي تأتي بحواف أنحف، كما يأتي الإطار السفلي للهاتف بتصميم أقل نسبياً من الإصدار السابق، إلا أنها أكثر سمكاً من الحواف العلوية بالتأكيد.

أيضاً من المقرر وفقاً لهذه الصورة أن يأتي هاتف Galaxy S10 بكلاً من أزرار التشغيل والتحكم في مستوى الصوتيات إلى جانب الزر المخصص لمساعد Bixby في الإطار الجانبي للهاتف.

الصور لا تكشف تصميم الكاميرة الخلفية في الهاتف بالتأكيد، لكن من المتوقع أن يضم هذا الإصدار كاميرة بإعدادات ثلاثية بتصميم أفقي، لذا نترقب إنطلاق هواتف Galaxy S10 في شهر فبراير المقبل لنتعرف على تقنية العملاق الكوري هذا العام.

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