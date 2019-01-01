تكنولوجيا: أفضل 5 هواتف ذكية في عام 2018.. منافسة شرسة بين هواوي وسامسونج وأبل

انتهى عام 2018، وبدأنا عام جديد، وأخذ الجميع فرصته الكاملة في تجربة الهواتف الجديد التي حملها لنا العام الماضي، وقدمت المواقع التقنية قوائمها لأفضل هواتف 2018، لذا كان من الطبيعي أن يكون لنا قائمتنا نحن أيضا.

في البداية، لا يمكننا إنكار أن هناك اقترانا ملحوظا بين سعر الهاتف وموقعه في القائمة، فالطبيعي أن يترجم السعر العالي إلى إمكانيات جيدة للغاية ومزايا مضافة جديدة، لكن السعر ليس شرطا دائما للتفوق بين الهواتف.

هاتف هواوي Huawei Mate 20 Pro

يمكن القول أن هواوي وضعت أفضل ما لديها حتى الآن في هاتفها الجديد Huawei Mate 20 Pro، وعندما نقول أفضل ما لديها، فهذا يعني حصيلة البحث والتطوير الذي كلف هواوي 45 مليار دولار خلال الأعوام الـ10 الماضية، منها 13.23 مليار دولار خلال العام الماضي وحده.

إن تميز سلسلة Mate 20، على وجه العموم، شعر بها المستهلك، وقد كان لها النصيب الأكبر في الرقم القياسي الجديد الذي حققته هواوي في عدد شحنات الهواتف الذكية خلال 2018، إذ باعت الشركة الصينية أكثر من 200 مليون وحدة.

وهاتف هواوي Mate 20 Pro هو أول هاتف أندرويد Android بشريحة Chipset بتقنية 7 نانومتر 7nm مع معالج كيرين Kirin 980، ووحدتين معلجة عصبية ومعالج إشارة للصور من الجيل الرابع.

الشاشة: 6.39 بوصة بدقة 3120*1440.

وزن الهاتف: 189 جرام.

تصنيف العزل: IP68.

نظام التشغيل: Android 9 (Pie).

المعالج: HiSilicon Kirin 980.

السعة الداخلية: 128 جيجابايت، مع شريحة ذاكرة 256 جيجابايت مكان شريحة الاتصال الثانية.

الرامات: 6 جيجابايت.

البطارية: 4,200 مللي أمبير ساعة.

السعر: 20,400 جنيها (سوق.كوم)

هاتف سامسونج جالاكسي نوت 9

يعد هاتف سامسونج Samsung Galaxy Note 9 واحدا من أفضل الهواتف التي صدرت في عام 2018، وقد استطاعت سامسونج في لفت الانتباه عبر تزويد هاتفها بقلم البلوتوث S Pen، وزيادة قدرة الرامات، مع بطارية 4,000 مللي أمبير ساعة، وعشرات التحسينات التي أدخلتها سامسونج على الكاميرا والصوت وبصمة الأصابع.

المعالج: كوالكوم سنابدراجون Qualcomm Snapdragon 845.

الرامات: 6 و8 جيجابايت.

السعة الداخلية: 128 و512 جيجابايت، وشريحة ذاكرة حتى 512 جيجابايت.

قياس الشاشة: 6.4 بوصة، دقة 2960*1440.

البطارية: 4,000 مللي أمبير ساعة.

الوزن: 201 جرام.

نظام التشغيل: أندرويد أوريو Android Oreo 8.1.

السعر: 14,555 جنيها (سوق.كوم)

هاتف جوجل بكسل Google Pixel 3 XL

أما هاتف جوجل Google، جوجل بكسل Pixel 3 XL، فيتميز بكاميرا جيدة، خاصة مع وضع التصوير الليلي الذي حاز إعجاب الكثيرين، وقد راعت جوجل الخط الأساسي لتصميم معظم الهواتف الذكية في عام 2018، فهناك نتوء أو نوتش Notch، إلا أنها احتفظت بكاميرا وحيدة في الخلف مقابل كاميرا مزدوجة أمامية.

المعالج: كوالكوم سنابدراجون Qualcomm Snapdragon 845 2.5 GHz Quad-Core.

الشاشة: 6.3 بوصة، بدقة 1440*2960، من نوع OLED.

نظام التشغيل: أندرويد Android 9 (Pie).

الرامات: 4 جيجابايت.

السعة الداخلية: 64 جيجابايت.

تصنيف العزل: IP68.

الوزن: 184 جرام.

البطارية: 3,430 مللي أمبير ساعة.

السعر: 19,999 جنيها (سوق.كوم)

هاتف أبل Apple iPhone XS Max

يستخدم هاتف أبل iPhone XS Max تقنية 7 نانومتر في شريحة A12 Bionic، وقد جذب الهاتف الانتباه بشاشته من نوع OLED، وبطاريته الجيدة للغاية، وكذلك الكاميرا.

الشاشة: 6.5 بوصة، بدقة 1242*2688.

المعالج: A12 Bionic, Hexa-Core.

السعة الداخلية: 64 و256 و512 جيجابايت.

نظام التشغيل: iOS 12.

الوزن: 208 جرام.

تصنيف العزل: IP68.

الرامات: 4 جيجابايت.

البطارية: 3,174 مللي أمبير ساعة.

السعر: 23,600 جنيها (سوق.كوم)

هاتف ون بلس OnePlus 6T

في نهاية أكتوبر الماضي، أصدرت شركة ون بلس OnePlus هاتفها الذكي OnePlus 6T، وقد نافست فيه بهيكل من المعدن وزجاج جوريلا جلاس 6، وبشاشة كبيرة 6.41 بوصة، ونوتش صغيرة للغاية.

الشاشة: 6.41 بوصة.

المعالج: Octa-Core (4*2.8GHz)، كوالكوم سنابدراجون Qualcomm Snapdragon 845.

الرامات: 8 جيجابايت.

السعة الداخلية: 128 جيجابايت.

نظام التشغيل: أندرويد Android 9 (Pie).

البطارية: 3,700 مللي أمبير ساعة.

وزن الهاتف: 185 جرام.

سعر الهاتف: 11 ألف جنيه (سوق.كوم الإمارات)