شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مع بداية العام الجديد.. واتس آب يتوقف عن العمل على هذه الهواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيتوقف تطبيق واتس آب عن العمل على بعض الهواتف الذكية بعد 31 ديسمبر، وهذا يعنى أن العديد من مستخدمى الهواتف الذكية لن يكونوا قادرين على تشغيل التطبيق المملوك لفيس بوك على هواتفهم أو الحصول على أهم التحديثات، وفيما يلى قائمة بهذه بأنظمة التشغيل التى ستفقد الدعم بعد 31 ديسمبر 2018 وهي: - Nokia S40 . - إصدارات Android 2.3.7 . - نظام iOS 7 والأنظمة الأقدم على هواتف أيفون. ماذا تفعل للاستمرار فى استخدام واتس آب: -الحصول على نظام أندرويد يعمل بنظام التشغيل 4.0 وما فوق. -تحديث هاتفك الأيفون بنظام iOS 8 والإصدارات الأحدث. -تثبيت نظام Windows Phone 8.1 والإصدارات الأحدث.

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