كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| التقنيات الرئيسية المُتَوقعة في معرض CES 2019

متابعة-سنيار: ينطلق معرض الالكترونيات الاستهلاكية السنوي، أو CES، في لاس فيغاس في 8 يناير 2019.

وسيحضر Business Insider معرض هذا العام للاطلاع على أحدث التقنيات المتطورة من الشركات في جميع أنحاء العالم، وقبل ذلك جمع الموقع جميع التقنيات الرئيسية التي من المتوقع رؤيتها في معرض CES 2019.

الذكاء الاصطناعي في كل مكان

الذكاء الاصطناعي هو الموجة الكبيرة القادمة للتكنولوجيا، وقد استثمرت أكبر الشركات في العالم – Apple، و Google، و Amazon، و Microsoft، وغيرها – الملايين من الدولارات في إنشاء أنظمة قوية يمكنها حل المشكلات المعقدة، وفي عام 2019، سنرى شركات أصغر تقدم “ذكاءا” أكثر.

5G يصل أخيراً في عام 2019، وسنتعرف على ما يعنيه ذلك بالضبط

يتحدث الجميع عن 5G كخليفة لشبكة 4G LTE منذ سنوات، ولكن في عام 2019، ستقوم معظم شركات الاتصالات في جميع أنحاء العالم بتجريب برامج 5G الخاصة بها، لذا في CES، سيؤكد العديد من هذه الشركات على القدرات والأثر المحتمل لـ 5G.

وهناك الكثير من الوعود المتعلقة بالسرعة، مثل القدرة على بث مقاطع الفيديو على الفور دون أي تخزين مؤقت أو تأخر، أو تنزيل ملفات كبيرة في ثوانٍ، ولكن في معرض CES 2019، فإن معظم شركات الاتصالات الكبرى لديها إما متحدثين أو أعضاء في الفريق في المعرض (بما في ذلك الرؤساء التنفيذيين من Verizon و AT & T)، لذلك نتوقع أن نسمع المزيد من خطط الطرح المحددة ونأمل في بعض التطبيقات المستقبلية.

عروض أكبر وأفضل

كل عام في CES، يكشف الصناع من قبيل Samsung و LG عن تقنيات شاشة جديدة أكبر وأكثر وضوحًا، وعلى مر السنين، رأينا تلفزيونات 4K و 8 K في جميع الأشكال والأحجام، ففي العام الماضي، كشفت شركة سامسونغ عن جهاز تلفزيون بحجم 146 بوصة يسمى “الجدار”، من جانبها، كشفت إل جي النقاب عن شاشة يمكن أن تظهر كملصق – وتخطط إل جي لبيعها بالفعل، ومن المتوقع أن تطرح الشركتين المتنافستين، والكثير من الشركات الأخرى، تقنيات عرض جديدة في معرض CES 2019.

الألعاب أكبر وأفضل

تحضر العديد من الشركات CES 2019 بهدف جعل الألعاب أكبر وأفضل، ونتوقع الكثير من الشركات التي تتحدث عن طرق جديدة لتجربة الألعاب، بما في ذلك الواقع الافتراضي والمضاعفة، بالإضافة إلى مكونات جديدة لجعل اللعب أسهل وأكثر سلاسة، مثل الرقائق الجديدة والملحقات، وكما كانت أجهزة الكمبيوتر المحمولة للألعاب من أهم الاتجاهات في معرض “سي إي إس 2018″، نتوقع المزيد منها هذا العام.

أدوات جديدة لاستعادة اللياقة

في CES 2019، نتوقع أن نرى تطورات جديدة في تكنولوجيا اللياقة البدنية، مثل أجهزة الاستشعار الجديدة والمتقدمة والأنواع الخاصة من النسيج لجعل تتبع اللياقة البدنية أفضل، ونتوقع أيضًا مشاهدة مجموعة من الأدوات الرياضية المحددة التي يمكنها تحسين الأداء الرياضي، ويرجح أن تكشف سامسونغ عن “الأحذية الذكية” في CES، على سبيل المثال.

السيارات ذاتية القيادة مستقبلية أكثر

CES هو دائما فرصة عظيمة لرؤية مفاهيم للسيارات المستقبلية، ولكن على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت أيضًا فرصة لرؤية وتجربة قيادة ذاتية القيادة، وفي العام الماضي، قام Lyft و Aptiv بقيادة الحضور في سيارة ذاتية القيادة، ومن المتوقع من شركات السيارات أن تتحدث عن التكنولوجيا ذاتية القيادة، ولكن مع التركيز على ميزات مستقبلية أخرى، مثل الترفيه داخل السيارة.