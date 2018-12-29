شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل إطلاق سفينة الفضاء "Dragon-2" إلى نهاية يناير المقبل.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مسئول فى صناعة الفضاء الروسية، إنه تم تأجيل عملية إطلاق سفينة الفضاء الأمريكية " Dragon-2 " المقرر إجراؤها فى 17 يناير 2019 حتى نهاية الشهر المقبل.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": نقل الجانب الأمريكى إلينا معلومات عن تأجيل أول عملية إطلاق لسفينة الفضاء " Dragon-2 " التى ستنطلق إلى محطة الفضاء الدولية، من 17 يناير إلى نهاية الشهر المقبل".

وكانت وكالة "ناسا" أعلنت فى وقت سابق، عن خططها لإطلاق سفينة Dragon-2 من تصنيع شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون موسك" إلى محطة الفضاء الدولية فى 17 يناير عام 2019، وذلك فى نظام تحليق غير مأهول.

أما الرحلة المأهولة فبحسب الخطة، سيقوم بها طاقم أمريكى يضم رائدى الفضاء، روبرت بينكن و دوجلاس هيرلى، فى يونيو عام 2019.