أمطار وصقيع في عدة مناطق.. الأرصاد تعلن توقعات طقس اليوم

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم السبت، سيكون باردا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، فيما تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة".

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وكانت الأرصاد قد كشفت عن تعرض البلاد لموجة جديدة من الطقس السيء، بداية من الأربعاء الماضي وحتى اليوم السبت.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه من المتوقع في تلك الفترة، ومع بدايات فصل الشتاء، أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يومي الأربعاء والخميس، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

وحذرت الأرصاد من وجود نشاط للرياح على شمال البلاد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض المناطق، وإلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأضافت: "تشهد البلاد اعتبارًا من الخميس حتى نهاية الفترة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام، ليسود طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ومن المتوقع أن تنحسر فرص سقوط الأمطار، يومي الجمعة والسبت، على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري".

تحذير من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الهيئة المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط.

وأهابت الهيئة بكل المسئولين اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المحافظات والمدن:

الصغرى - العظمى

القاهرة 12 17

شبين الكوم 11 16

طنطا 11 16

دمنهور 12 16

الإسكندرية 12 16

بلطيم 12 16

مطروح 11 16

السلوم 08 15

سيوة 11 16

بورسعيد 11 17

دمياط 11 17

الزقازيق 12 17

الإسماعيلية 11 17

السويس 11 17

العريش 09 17

رفح 09 16

رأس سدر 14 19

نخل 05 16

نويبع 12 20

طابا 08 15

كاترين 02 12

الطور 14 21

شرم الشيخ 13 22

الغردقة 11 22

مرسى علم 11 22

الفيوم 11 17

بني سويف 11 17

المنيا 09 17

أسيوط 08 17

سوهاج 08 17

قنا 09 18

الأقصر 08 19

أسوان 09 19

أبو سمبل 08 19

الوادي الجديد 06 18

شلاتين 14 24

أبو رماد 15 22

رأس حدربة 16 21

حلايب 16 21