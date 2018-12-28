iPhone XR كان مسؤولا عن 32% من إجمالي مبيعات الآيفون في شهره الأول بالولايات المتحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - اليوم، قامت مؤسسة Consumer Intelligence Research Partners المتخصصة في بحوث السوق بإصدار تقريرها الأحدث حول وضعية هواتف iPhone في سوق الهواتف الذكية بالولايات المتحدة الأمريكية. ونظرًا إلى أن شركة آبل لم تعد تكشف عن عدد الوحدات المباعة من هواتفها الذكية، فقد أصبح من الصعب معرفة كيف كان أداء هواتف iPhone في السوق، وخصوصا بعدما أوضحت العديد من التقارير أن مبيعات هواتف iPhone الجديدة لم تكن كبيرة.

ووفقا لهذا التقرير، فقد كان iPhone XR مسؤولاً عن 32 في المئة من إجمالي المبيعات التي حصدتها هواتف iPhone في الشهر الأول من توفرها، في حين يقف الهاتفين iPhone XS و iPhone XS Max وراء 35 في المئة من حصة آبل في السوق.

إتبعت آبل أسلوبًا مختلفًا في إطلاق هواتفها الذكية هذا العام، فقد قامت بإطلاق الهاتفين الباهظين iPhone XS و iPhone XS Max على الفور وقررت الإنتظار لشهر كامل قبل أن تقوم بإطلاق iPhone XR للسماح للمزيد من مستخدمي iOS الأوفياء للترقية إلى هواتفها الذكية الأحدث والأروع.

على النقيض من ذلك، قامت شركة آبل في العام 2017 بإطلاق iPhone 8 و iPhone 8 Plus على الفور وتم تأجيل إطلاق iPhone X لنحو شهر كامل من أجل إثارة المزيد من الضجة حول الجهاز. وفي ذلك الوقت، كان iPhone X مسؤولا عن 30 في المئة من إجمالي مبيعات iPhone في الشهر الأول الذي توفر فيه للشراء.

ووفقًا لنفس التقرير، فقد قام 82 في المئة من العملاء بالترقية من أجهزة iOS القديمة بينما قام 16 في المئة بالترقية من هواتف الأندرويد. شهد العام 2017 إختلافًا طفيفًا في الأرقام بحيث قام 86 في المئة من ملاك أجهزة iOS القديمة بالترقية إلى هواتف iPhone الحديثة بينما قام 11 في المئة بالترقية من أجهزة الأندرويد.

إستنادًا إلى هذه النسب المئوية لمبيعات iPhone، فقد كانت هواتف iPhone التي تم إصدارها في العام 2017 تمثل 69 في المئة من إجمالي مبيعات iPhone، في حين تمثل هواتف iPhone الجديدة التي تم إصدارها هذا العام 65 في المئة من إجمالي المبيعات هذا العام، أي بإنخفاض بنسبة طفيفة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تقدير هذه الأرقام إستنادًا إلى آراء 165 مشاركًا في إستطلاع للآراء بعد شهر واحد على إطلاق iPhone XR في اليوم 26 أكتوبر 2018.

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