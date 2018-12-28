نسخة الويب من Android Messages سيتم نقلها إلى الرابط Google.com

فاطمة أيت طالب - دبي - في هذه الأيام، أصبحت أجهزتنا أكثر إرتباطا وتزامنًا. على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بالرسائل على Android Messages، فلا يمكنك الوصول إليها على هاتفك فقط، ولكن سيكون بإمكانك ذلك من خلال موقع Messages.Android.com على الويب. ومع ذلك، يبدو أن خدمة Android Messages ستحصل على منزل جديد على Google.com.

هذا وفقا للتغيير القادم المرتقب في نظام ChromeOS والذي يشير إلى أن شركة جوجل تخطط لنقل واجهة الويب من Android.com إلى Google.com، وهذه هي الطريقة التي تأمل بها شركة جوجل على ما يبدو لتغيير العلامة التجارية لمنصة الأندرويد. ويرجع ذلك إلى العديد من الحالات التي يبدو فيها أن شركة جوجل تتجنب مع مرور الوقت إستخدام مصطلح ” الأندرويد “، وهذا ما يمكن أن يكون كما قلنا سابقًا الطريقة التي تخطط بها الشركة للإنتقال لإستخدام علامة تجارية مختلفة، وربما تكون علامة تجارية تغطي توحد نظامي ChromeOS و Android.

كانت هناك شائعات تقول بأن شركة جوجل تعمل على نظام تشغيل جديد يحمل الإسم الرمزي Fuschia OS، وهو نظام التشغيل الذي يتوقع العديد من الأشخاص بأنه سيوحد نظامي ChromeOS و Android معًا. نظرًا لأن نظام ChromeOS يملك بعض ميزات الأندرويد والقدرة على تحميل وتشغيل تطبيقات الأندرويد، فربما لا تكون فكرة إنشاء نظام تشغيل موحد سيئة.

ومع ذلك، فلم يتم بعد نقل رابط خدمة الرسائل Android Messages من النطاق Android.com إلى Google.com. وبغض النظر عن التغيير في الرابط، فلا يبدو ان الوظائف الأساسية ستتأثر بذلك.

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