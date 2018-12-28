ذقن +Galaxy S10 سيكون مماثلاً لـ iPhone X، ولكنه سيكون أصغر من Huawei Mate 20 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - يوم جديد يعني تسريب جديد حول أحد أعضاء سلسلة هواتف Galaxy S10 Series القادمة من شركة سامسونج. هذه المرة، تم تسريب صور تستعرض لنا أحد الأشخاص يقوم بإستخدام واقي الشاشة المصمم للهاتف +Galaxy S10 من أجل مقارنة دقن هذا الهاتف مع دقن iPhone X و Huawei Mate 20 Pro.

كما ترون في الصور أدناه، فالهاتف +Galaxy S10 سيضم ذقنًا مماثلا من حيث الحجم لذقن الهاتف iPhone X، ولكنه لا يزال أصغر بالمقارنة مع ذقن الهاتف Huawei Mate 20 Pro. هذا ليس إنجازًا بسيطًا بالنظر إلى الطريقة التي تقوم بها شركة آبل بثني شاشة OLED إلى الداخل لكي لا تأخذ الموصلات الكثير من المساحة في الذقن.

من الواضح أن هذا الحل يرفع تكلفة الإنتاج، ولكن من الجيد أن نرى شركة سامسونج تتبنى هذه التقنية أيضًا ولا سيما أنها من تزود شركة آبل بشاشات OLED المستخدمة في هواتف iPhone X.





وبالمقارنة مع الهاتف Huawei Mate 20 Pro، فسوف يكون لدى الهاتف +Galaxy S10 ذقن أصغر، على الرغم من أن ملاحظة الإختلاف في الحياة الواقعية قد يكون صعبًا بدون مسطرة. ومع ذلك، فهذا الأمر في نظر شركة سامسونج سيجعلها متقدمة بخطوة إضافية على أكبر منافسة لها.

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