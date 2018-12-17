شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أهم 29 رئيسا تنفيذيا بشركات التكنولوجيا لعام 2018.. زوكربيرج رقم 22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من رد فعل مارك زوكربيرج على فضيحة كامبريدج أنالتيكا لتدخين إيلون موسك المخدرات على الهواء، نال الرؤساء التنفيذيون لشركات التكنولوجيا حصتهم من الجدل خلال عام 2018، لذا كشف موقع Comparably وهو موقع ويب يقيّم الشركات عبر عدد من المجالات المختلفة – قائمتها لعام 2018 لأفضل الرؤساء التنفيذيين. ساتيلا ناديلا رئيس مايكروسوفت.

ساتيا ناديلا ساندر بيتشاى رئيش جوجل.

ساندر بيتشاى براد سميث رئيس شركة Intuit للبرمجيات.

براد سميث بريان هاليجان رئيس شركة لبرمجيات التسويق.

بريان هاليجان جيف بيزوس رئيس أمازون.

جيف بيزوس اليكس شوتمان رئيس شركة Workfront بتطوير برامج إدارة العمل وإدارة المشاريع القائمة على الويب.

اليكس شوتمان مارك بينيوف رئيس شركة Salesforce .

مارك بينيوف جون ليجير رئس شركة T-Mobile للاتصالات.

جون ليجير لين جوريش رئيسة شركة Sunrun للطاقةالكهربائية.

لين تيم كوك رئيس شركة أبل.

تيم كوك كارلوس رودريكيز رئيس شركة ADP لبرامج وخدمات إدارة الموارد البشرية.

كارلوس رودريكيز دوج ماك رئيس شركة Fanatics للتجارة الإلكترونية.

دوج ماك جون فان سيكلين رئيس شركة Dynatrace التى توفر خدمة لإدارة أداء التطبيقات والذكاء الاصطناعى للعمليات.

جون فان سيكلين إيلون موسك رئيس شركة تسلا.

ايلون موسك مايكل مورهيم رئيس شركة Blizzard Entertainment لألعاب الفيديو. مايكل مورهيم بريس مايدوك رئيس شركة TaskUs.

بريس مايدوك ريان سميث رئيس شركة Quartlics للأبحاث المتطورة.

ريان سميث مايكل ديل رئيس شركة ديل.

مايكل ديل دارا خسروشاهى رئيس شركة أوبر.

دارا خسروشاهي إيمى زوبون رئيس شركة Vertafore لتقديم حلول برمجيات التأمين للوكالات.

ايمى زوبون ريد هاستينجز رئيس شركة نتفليكس.

ريد هاستينجز مارك زوكربيرج رئيس فيس بوك.

مارك زوكر بيرج ستيفن بيرجلند رئيس شركة تريمبل لأنظمة استقبال الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

ستيفن بيرجلند سوزان وجسيكى رئيسة يوتيوب.

سوزان وجسيكي كولن دوهرتى رئيس شركة Fuze للاتصالات.

كولن دوهرتي مايكل سوليفان رئيس شركة Acquia للبرمجيات.

مايكل سوليفان دانييل شولمان رئيس شركة PayPal.

دانييل شولمان سكوت فاجنر رئيس شركة GoDaddy لأسماء النطاقات فى الولايات المتحدة.

سكوت فاجنر بيل ماكديرموت رئيس شركة SAP للبرمجيات.

بيل ماكديرموت

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