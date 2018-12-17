علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: أهم 29 رئيسا تنفيذيا بشركات التكنولوجيا لعام 2018.. زوكربيرج رقم 22

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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أهم 29 رئيسا تنفيذيا بشركات التكنولوجيا لعام 2018.. زوكربيرج رقم 22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من رد فعل مارك زوكربيرج على فضيحة كامبريدج أنالتيكا لتدخين إيلون موسك المخدرات على الهواء، نال الرؤساء  التنفيذيون لشركات التكنولوجيا حصتهم من الجدل خلال عام 2018، لذا كشف موقع Comparably وهو موقع ويب يقيّم الشركات عبر عدد من المجالات المختلفة – قائمتها لعام 2018 لأفضل الرؤساء التنفيذيين.

 ساتيلا ناديلا رئيس مايكروسوفت.

ساتيا ناديلا
ساتيا ناديلا

ساندر بيتشاى رئيش جوجل.

ساندر بيتشاى
ساندر بيتشاى

 

براد سميث رئيس شركة  Intuit للبرمجيات.

براد سميث
براد سميث

 

بريان هاليجان رئيس شركة لبرمجيات التسويق.

بريان هاليجان
بريان هاليجان

 

جيف بيزوس رئيس أمازون.

جيف بيزوس
جيف بيزوس

 

اليكس شوتمان رئيس شركة Workfront بتطوير برامج إدارة العمل وإدارة المشاريع القائمة على الويب.

اليكس شوتمان
اليكس شوتمان

 

مارك بينيوف رئيس شركة Salesforce .

مارك بينيوف
مارك بينيوف

 

جون ليجير رئس شركة T-Mobile للاتصالات.

جون ليجير
جون ليجير

 

 لين جوريش رئيسة شركة Sunrun للطاقةالكهربائية.

لين
لين

 

 تيم كوك رئيس شركة أبل.

تيم كوك
تيم كوك

 

كارلوس رودريكيز رئيس شركة ADP لبرامج وخدمات إدارة الموارد البشرية.

كارلوس رودريكيز
كارلوس رودريكيز

 

دوج ماك رئيس شركة Fanatics للتجارة الإلكترونية.

دوج ماك
دوج ماك

 

جون فان سيكلين رئيس شركة Dynatrace التى توفر خدمة لإدارة أداء التطبيقات والذكاء الاصطناعى للعمليات.

جون فان سيكلين
جون فان سيكلين

 

إيلون موسك رئيس شركة تسلا.

ايلون موسك
ايلون موسك

 

 مايكل مورهيم رئيس شركة Blizzard Entertainment لألعاب الفيديو.

 مايكل مورهيم

مايكل مورهيم

 

بريس مايدوك رئيس شركة TaskUs.

 

بريس مايدوك
بريس مايدوك

 

ريان سميث رئيس شركة Quartlics للأبحاث المتطورة.

ريان سميث
ريان سميث

 

مايكل ديل رئيس شركة ديل.

مايكل ديل
مايكل ديل

 

 دارا خسروشاهى رئيس شركة أوبر.

دارا خسروشاهي
دارا خسروشاهي

 

 إيمى زوبون رئيس شركة Vertafore لتقديم حلول برمجيات التأمين للوكالات.

ايمى زوبون
ايمى زوبون

 

ريد هاستينجز رئيس شركة نتفليكس.

ريد هاستينجز
ريد هاستينجز

 

مارك زوكربيرج رئيس فيس بوك.

مارك زوكر بيرج
مارك زوكر بيرج

 

 ستيفن بيرجلند رئيس شركة تريمبل لأنظمة استقبال الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

ستيفن بيرجلند
ستيفن بيرجلند

 

سوزان وجسيكى رئيسة يوتيوب.

سوزان وجسيكي
سوزان وجسيكي

 

كولن دوهرتى رئيس شركة Fuze للاتصالات.

كولن دوهرتي
كولن دوهرتي

 

مايكل سوليفان رئيس شركة Acquia للبرمجيات.

مايكل سوليفان
مايكل سوليفان

 

 دانييل شولمان رئيس شركة PayPal.

دانييل شولمان
دانييل شولمان

 

 سكوت فاجنر رئيس شركة GoDaddy لأسماء النطاقات فى الولايات المتحدة.

سكوت فاجنر
سكوت فاجنر

 

 بيل ماكديرموت رئيس شركة SAP للبرمجيات.

بيل ماكديرموت
بيل ماكديرموت

 

 

 

 

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