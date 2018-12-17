تكنولوجيا: لو الباب بيلوق؟!.. تطبيقات مجانية هتوصلك لأي صنايعي يخطر على بالك

منذ أكثر من خمس سنوات، كانت أعمدة الإنارة وهواتف حارسي العقارات بمثابة اللوحة الإرشادية للعثور على أي صنايعي في المنطقة التي تسكن فيها، وكانت أسعارهم وتفاصيل مواعيد عملهم غالبا بالاتفاق، وتحدد في المكالمة الأولي معهم، لكن بعد اختراق عالم التطبيقات الذكية لحياتنا، تغير الوضع كثيرا، فلم يعد من الصعب العثور على الصنايعي المناسب إذا ما استعنت بهذه التطبيقات.

تطبيق فيكساوي

يعتبر فيكساوي أسهل تطبيق فني لخدمات الصيانة المنزلية في جميع المحافظات، حيث يجمع تصنيفات كثيرة للصنايعية، منهم فني التكييف، وفني الألوميتال، وفني جبسون بورد،و مبيض المحارة وغيرهم من الصنايعية.

التطبيق يمكنك تحميله من هنا بسهولة، وبعد تحميله وتثبيته على جهازك، سوف يطلب منك كتابة بعض البيانات، لتفعيل حساب دائم لك، ثم اضغط على الصفحة الرئيسية للوصول إلى الصنايعية، ومنها حدد منطقتك السكنية، ليوصلك بالصنايعي الذي تريده.

تطبيق صلحلي

يساعدك تطبيق صلحلي في الوصول لعمال الصيانة، ويتميز بأن الصنايعية الذين يتم إرسالهم لك يكونون على مستوى عالي، ويخضعون لفيش جنائي وتحليل مخدرات، ويدخلون إلى منزل العميل بغطاء على أحذيتهم، للحفاظ على نظافة الأرضية، كما أنهم لا يدخنون، ولا يغادرون المنازل دون أن ينظفوا ورائهم.

ويمكن تحميل تطبيق صلحلي من هنا، وطريقة استخدامه مثل كريم و أوبر، عبر إنشاء حساب ثم طلب صنايعى فى الحال. قم بتنزيل التطبيق لتتأكد من أن خدماته تشمل صنايعية متخصصين في مجالات السباكة، والحدادة، والنجارة، والنقاشة، وإصلاح الأجهزة والدش، والتشطيب، وتركيب الستائر، والبلاط، والسيراميك.