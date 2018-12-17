تكنولوجيا: وزارة الاتصالات و شركة فايبر يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الكابلات البحرية

وقع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد البحيرى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات WE، والمهندس أحمد مكى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فايبر مصر، على مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة فايبر مصر مشغل أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتكامل، للتعاون فى شراكة جديدة فى مجال تقديم خدمات الكابلات البحرية، حيث من المتوقع أن يسهم هذا التعاون فى ازدهار أعمال تطوير الكوابل البحرية وخدمات تكنولوجيا المعلومات فى مصر والمنطقة.

بموجب بنود مذكرة التفاهم سيتم التعاون بين الشركتين فى الأنشطة التجارية فى مجالات خدمات معاينة مسارات الكوابل البحرية، إلى جانب إنزال وإصلاح وصيانة الكوابل البحرية، بالإضافة إلى إدارة المشروعات البحرية، خدمات شحن الكوابل وتخزينها، وتقديم الدعم اللوجيستى للسفن، وسوف يتم تقديم كافة الخدمات المذكورة فى مناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي وشرق أفريقيا، بحسب بيان صحفي.

وخلال مراسم التوقيع قال المهندس أحمد البحيري أنه يثق في هذة الشراكة لأنها سوف تمكننا من توظيف خبراتنا فى مجالات تحقق التكامل للخدمات الدولية التى نقدمها لاستيعاب وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات البحرية وتقديمها على أعلى مستوى من الخدمة، كما أن العمل مع شركة فايبر مصر سوف يحقق طموحاتنا ورؤيتنا نحو تنويع خدماتنا فى مجالات أخرى، والدخول فى أسواق جديدة.