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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. عطل بلعبة PUBG ووفاة مؤسس فاين بسبب المخدرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم عالم التكنولوجيا الكثير من الأحداث المهمة، بدءا من انتشار شائعات عن تعاون أبل مع سامسونج لتصنيع الأيفون مرورا بتعطل لعبة PUBG الشهيرة حول العالم، وصولا إلى وفاة مؤسس تطبيق Vine بسبب جرعة زائدة من المخدرات، وغيرها من الأخبار التى أثارت اهتمام العالم، لذا إذا لم تتمكن من متابعتها، عليك بالاستفادة من الحصاد التالى
هل تتعاون أبل مع سامسونج لإنتاج الأيفون المقبل؟
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عطل بلعبة PUBG لعدة ساعات .. اعرف السبب
بسبب جرعة مخدرات زائدة.. وفاة مؤسس تطبيق Vine للفيديوهات
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