علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. عطل بلعبة PUBG ووفاة مؤسس فاين بسبب المخدرات

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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. عطل بلعبة PUBG ووفاة مؤسس فاين بسبب المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم عالم التكنولوجيا الكثير من الأحداث المهمة، بدءا من انتشار شائعات عن تعاون أبل مع سامسونج لتصنيع الأيفون مرورا بتعطل لعبة PUBG الشهيرة حول العالم، وصولا إلى وفاة مؤسس تطبيق Vine بسبب جرعة زائدة من المخدرات، وغيرها من الأخبار التى أثارت اهتمام العالم، لذا إذا لم تتمكن من متابعتها، عليك بالاستفادة من الحصاد التالى

هل تتعاون أبل مع سامسونج لإنتاج الأيفون المقبل؟

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كأس العالم يتصدر كلمات البحث فى جوجل بأفريقيا هذا العام

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عطل بلعبة PUBG لعدة ساعات .. اعرف السبب

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بسبب جرعة مخدرات زائدة.. وفاة مؤسس تطبيق Vine للفيديوهات

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