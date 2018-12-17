شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. عطل بلعبة PUBG ووفاة مؤسس فاين بسبب المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم عالم التكنولوجيا الكثير من الأحداث المهمة، بدءا من انتشار شائعات عن تعاون أبل مع سامسونج لتصنيع الأيفون مرورا بتعطل لعبة PUBG الشهيرة حول العالم، وصولا إلى وفاة مؤسس تطبيق Vine بسبب جرعة زائدة من المخدرات، وغيرها من الأخبار التى أثارت اهتمام العالم، لذا إذا لم تتمكن من متابعتها، عليك بالاستفادة من الحصاد التالى

هل تتعاون أبل مع سامسونج لإنتاج الأيفون المقبل؟

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