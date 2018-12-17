شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 8 معلومات عن خدمة أبل الإخبارية الجديدة.. اشتراكها 10 دولارات شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة أبل تسعى لإطلاق خدمة جديدة مدفوعة للأخبار والمجلات، والتى من المنتظر أن تصل مع بداية 2019، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنها كما يلى:

- ستضم الخدمة الإخبارية الجديدة خلاصات من أكثر من 200 مجلة مختلفة حول العالم.

- ستبلغ قيمة الاشتراك حوالى 9.99 دولار شهريا.

- الخدمة ستكون متاحة بداية من 2019 فى الولايات المتحدة، ثم تقوم الشركة بتوسيعها لمزيد من الدول.

- الصحف الموجودة بالفعل ضمن الخدمة تشمل “Vanity Fair، EW، GQ، Vogue، Forbes، Time، People، Rolling Stone، Cosmopolitan، Sports Illustrated وغيرها الكثير، بما فى ذلك Bloomberg Businessweek"

- تسعى أبل لضم بعض الصحف لخدمتها مثل وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز.

- تسعى أبل لجعل المحتوى على خدمتها يشبه المقالات الإخبارية على الإنترنت.

- تحاول أبل من خلال هذه الخدمة التفوق على كل من جوجل ومايكروسوفت وفيس بوك وغيرها من المنصات التى توفر خدمات إخبارية.

- الخدمة ستكون متاحة لمستخدمى iOS فى البداية لكن يمكن طرحها لمستخدمى أندرويد بعد ذلك.