«متشتريش دلوقتي».. 8 هواتف منتظرة في 2019 تقلب الموازين

محمود قورة
تستعد العديد من الشركات التكنولوجية المصنعة للهواتف المحمولة لوضع خطة عملها لعام 2019، وذلك ضمن مجهوداتها التي تضعها الشركات لتوفير هواتف بإمكانيات عالية خاصة بعد النجاح الذي حققه معظم الشركات التكنولوجية في العام الحالي.
ونرصد في هذا التقرير الهواتف المتوقع طرحها في 2019:
هاتف Samsung Galaxy S10 series
من المرجح أن تعلن سامسونج عن ثلاثة إصدارات مختلفة من جلاكسي S10، ويمكن لكل ثلاثة منهم اعتماد شريحة نظام جديدة وقوية مبنية على عملية تصنيع 7nm الجديدة، مما يعني أن هذه الهواتف ستكون أسرع بكثير...
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