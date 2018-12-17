تسريبات جديدة تؤكد لنا قدوم Huawei P30 Pro مع شاشة تمتاز بقطع صغير من أجل الكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة Huawei مشغولة جدًا في الأونة الأخيرة، فهي تستعد للكشف عن الهاتف Huawei Nova 4 في وقت لاحق من هذا اليوم، وتساعد علامتها التجارية الفرعية Honor أيضًا على إطلاق الهاتف Honor View 20 في وقت لاحق من هذا الشهر، كما أنها تعمل أيضا على بروتوكول الشحن اللاسلكي السريع Huawei 20W SuperCharge.

ومع ذلك، يبقى المنتج الأهم لدى شركة Huawei حاليًا والذي يتطلع إليه العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم هو الهاتف Huawei P30 Pro الذي من المفترض أن يصل في أوائل العام المقبل جنبا إلى جنب مع الهاتف Huawei P30. أما وقد قلنا ذلك، فقد سمعنا في الأونة الأخيرة فقط بأن الهاتف Huawei P30 Pro سيضم شاشة منحنية الطرفين تمتاز بقطع في الجزء الأوسط العلوي. والآن، نحن هنا مع تسريبات جديدة تستعرض لنا الطبقة الزجاجية الواقية الأمامية للهاتف Huawei P30 Pro تؤكد لنا صحة ما تم تداوله في الفترة الماضية، فهي تؤكد لنا قدوم الهاتف Huawei P30 Pro مع شاشة منحنية الطرفين تمتاز بقطع على شكل قطرة ماء في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية.

هذا أمر غريب للغاية بالنظر إلى حقيقة أن شركة Huawei على وشك إطلاق هاتفين مع ثقب في الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، ويتعلق الأمر هنا بكل من Huawei Nova 4 و Honor View 20. ولكن الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك.

يبدو أن شركة سامسونج هي الشركة الوحيدة التي بمقدورها إنتاج شاشات OLED المزودة بالثقب، أو بعبارة أخرى شاشات AMOLED Infinity-O. لذا، قررت شركة Huawei مرة أخرى اللجوء إلى شركتي LG و BOE للحصول على شاشات OLED المنحنية الطرفين من أجل الهاتف Huawei P30 Pro، وهذا ما يعني بدوره أن التصميم الأمامي لهذا الهاتف سيكون مماثلاً للتصميم الأمامي للهاتف Huawei Mate 20.





ومع ذلك، فمن السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا هو الحال فعلاً. في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، يمكن أن يتغير الكثير وقد تتمكن شركة سامسونج من تزويد شركة Huawei بشاشات AMOLED Infinity-O الخاصة بها. ومع ذلك، فهذه المعلومات الذي ذكرناها في هذا التقرير تأتي من مصدر لطالما حظي بمصداقية عالية جدًا في الماضي.

ومن ناحية أخرى، فقد تم أيضًا تسريب صورة تستعرض لنا الطبقات الزجاجية الواقية الأمامية للهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10. وكما تلاحظون في الصورة أعلاه، فهذه الطبقات الزجاجية الواقية الأمامية لا تضم أي قطع مما يؤكد صحة التسريبات والشائعات السابقة التي ذكرت بأن شاشات الهواتف Galaxy S10 Lite و Galaxy S10 و +Galaxy S10 ستضم ثقوب من أجل الكاميرات الأمامية علمًا أن الهاتف +Galaxy S10 على الأقل سيحصل على كاميرتين في الواجهة الأمامية.

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