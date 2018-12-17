شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون أمنيون: الملايين من هواتف أندرويد تحتوى على برامج ضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف باحثون أمنيون أن الملايين من أجهزة أندرويد تحتوى على برامج ضارة قام المستخدمون بتنزيلها من متجر جوجل بلاى الرسمى، وهذا أثر على مستخدمى الهواتف عن طريق استنزاف البطارية بشكل أسرع من المعتاد.

تم إخفاء البرنامج الخفى، الذى أطلق عليه Andr / Clickr-ad ، ضمن مجموعة من التطبيقات، بما فى ذلك Sparkle Flashlight، والذى تم تنزيله مليون مرة، كما تأثرت تطبيقات أخرى مثل Snake Attack و Magnifeye و Neon Pong، بالإضافة إلى العديد من التطبيقات الأخرى.

والأمر الغريب أن هذه البرمجيات الخبيثة جعلت أجهزة أندرويد فى بعض الحالات تبدو كما لو كانت تعمل بنظام التشغيل iOS من أبل، ولم تتظاهر البرامج الضارة بتحويل كافة هواتف أندرويد تبدو كأيفون، مما قد يكون جزءًا من السبب فى عدم اكتشافها فى البداية.

والحل الوحيد لمنع هذه البرمجيات الخبيثة من التوغل فى هاتفك هو تحميل تطبيق لمكافحة الفيروسات.

جدير بالذكر إزالة جوجل هذه التطبيقات الخبيقة من متجرها يوم 25 نوفمبر الماضى.