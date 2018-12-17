شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد فضيحة فيس بوك الأخيرة .. 5 نصائح لحماية صورك على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض فيس بوك يوم الجمعة الماضية لاختراق أمنى جديد، أتاح لمطورى التطبيقات المرتبطة بالشبكة الاجتماعية بالوصول إلى الصور الشخصية لنحو 6.8 مليون مستخدم حول العالم، وفيما يلى نعرض مجموعة من النصائح لحماية صورك على الإنترنت بشكل عام وعلى فيس بوك بشكل خاص كما يلى:

1- تجنب نشر أى صورة تظهر وجهك، إذا كانت هذه الصورة تضم أى منطقة عارية من الجسد مثل الصور التى يتم إرسالها للأطباء.

2- امنع فيس بوك أو غيره من التطبيقات من الوصول إلى صورك الموجودة بالهاتف، من خلال عدم إعطائها هذا الإذن عبر إعدادات الهاتف.

3- تجنب مزامنة صورك على الإنترنت مع أى خدمة سواء كانت فيس بوك أو Google Photo أو غيرها من الخدمات.

4- استخدم بعض الإعدادات التى تتيح حماية صورك على الخدمات المختلفة، مثل خدمة Profile Picture Guard على فيس بوك وغيرها من الخدمات الأخرى.

5- قم بتحميل التطبيقات من مصادر موثوقة وذات سمعة جيدة، التزم دائمًا بالمتاجر الرسمية مثل App Store أو Google Play، حيث إن بعض التطبيقات تكون مهمتها الأساسية سرقة صور المستخدم.