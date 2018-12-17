شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كاليفورنيا تعلن إطلاق "أتوبيسات" خالية من الانبعاثات بحلول 2040 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت ولاية كاليفورنيا القضاء على الوقود الأحفورى بأسطولها المكون من 12000 حافلة نقل، لتكون أول ولاية تقرير زيادة عدد الحافلات الكهربائية على الطريق بشكل كبير.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، صوّت مجلس كاليفورنيا لشئون الموارد الجوية بالإجماع على مطالبة جميع الحافلات الجديدة بأن تكون خالية من الكربون بحلول عام 2029، ويؤكد المدافعون عن البيئة أن الحافلات التى تصدر الغازات الدفيئة سوف يتم التخلص منها بحلول عام 2040.

وفى حين أن الحافلات التى تعمل بالطاقة النظيفة تكلف أكثر من سيارات الديزل والغاز الطبيعى، إلا أنها أقل فى الصيانة وتكاليف الوقود، ويأمل المؤيدون فى أن يؤدى الطلب على آلاف الحافلات النظيفة إلى انخفاض أسعارها.

جدير بالذكر لدى كاليفورنيا نحو 153 حافلة خالية من الانبعاثات على الطريق الآن مع مئات أخرى حسب الطلب، معظمها كهربائى، على الرغم من وجود تكنولوجيا للحافلات التى تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.