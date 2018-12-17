كريم تطلق منصة لخدمات توصيل الطعام في دبي وجدة

أعلنت كريم Careem، الشركة التقنية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط عن إطلاق “كريم ناو” Careem NOW، تطبيق شركة كريم الجديد الذي تهدف من خلاله إلى توسيع نطاق خدماتها لتشمل خدمة توصيل الطعام كجزء من جهودها لتوفير خدمات جديدة لا تقتصر على حجز الرحلات فقط، بل تشمل أيضاً التوصيل وتحويل الأموال والنقل العام المشترك.

وقال المدير العام لمنصة Careem NOW، أديب وارسي، في تعليق له على هذه الخطوة: “سنتمكن عبر Careem NOW من توفير خدمات لقطاع توصيل الطعام بنتائج مماثلة لما تمكنا من توفيره في قطاع حجز الرحلات، والتي بدورها ستساهم في خلق تجربة رائعة لجميع عملائنا وزيادة فرص العمل والتأثير بشكل كبير وإيجابي على قطاع توصيل الطعام، إذ إنه يعتبر أحد أهم وأحدث القطاعات التي ستركز عليها شركة كريم إلى جانب مجال حجز الرحلات”.

وتستثمر شركة كريم أكثر من ١٥٠ مليون دولار أمريكي لتعكس مدى إلتزامها في توفير خدمة ذات جودة عالية وبمواصفات عالمية في منطقة الشرق الأوسط، وستبدأ خدمة Careem NOW في كل من دبي و جدة في مرحلتها الأولى عبر تطبيق منفصل متوفر الآن لجميع مستخدمي أندرويد وآي أو إس، لتتبعهم مصر وباكستان في فترة لاحقة.

ويمكن لعملاء كريم البالغ عددهم ٣٣ مليون عميل إضافة خدمة توصيل الطعام من خلال تطبيق Careem NOW والاستمتاع بسهولة تسجيل بياناتهم، كما سيتم تسجيل عملاء شركة كريم الحاليين بسلاسة في التطبيق الجديد من خلال ربط تفاصيل العناوين الخاصة بهم ومعلومات الدفع المخزنة بشكل تلقائي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تشغيل تطبيق Careem NOW سيتم بشكل مستقل عن تطبيق كريم لخدمات حجز الرحلات، وستعمل خدمات التوصيل من خلال أسطول مركبات مخصصة وطبقاً لاحتياجات كل سوق، كما ستتوفر الخدمة طيلة أيام الأسبوع، تماشيًا مع ساعات عمل المطاعم المسجلة، وستضم الخدمة مركزًا مخصصًا لخدمة العملاء، علماً أن التسعيرة ستتضمن رسوم التوصيل للعملاء.

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وأضاف وارسي: “تعتمد أكثر من ٨٥ في المئة من أسواق توصيل الطعام في منطقتنا على طرق الاتصال والطلب التقليدية. ومن خلال البنية التحتية واسعة النطاق التي خلقتها منصة كريم واعتمادا على التكنولوجيا المصممة خصيصاً لها، يمكننا أن نقدم على الفور خدمة فريدة من نوعها”.

ووفقًا للأبحاث الداخلية، من المتوقع أن ينمو سوق توصيل الطعام في البلدان التي تستهدفها خدمة Careem NOW إلى حوالي ٢٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٢، وسبق إطلاق Careem NOW العديد من الإنجازات منها خدمة “كريم باص” وخدمة “تحويل الرصيد” كجزء من سعي الشركة لتوسيع نطاق خدماتها وبناء أكثر من منصة لأعمالها بهدف تلبية إحتياجات السوق.

وتتوفر خدمة Careem NOW في المناطق التالية حالياً: