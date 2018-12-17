تكنولوجيا: فيروس على هواتف أندرويد يستنزف البطارية.. احذف هذه التطبيقات فورا للتخلص منه!

تعرض ملايين من مستخدمي الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد Android، إلى برمجية خبيثة قاموا بتنزيلها من متجر جوجل Google Play، بحسب باحثين أمنيين، مما جعلهم عرضة لاستنزاف البطارية بشكل أسرع من المعتاد.

وتخفت البرمجية الخبيثة، التي أطلق عليها الباحثون اسم Andr/Clickr-ad، ضمن تطبيقات عديدة على متجر جوجل، ومنها تطبيق Sparkle Flashlight، الذي تم تنزيله أكثر من مليون مرة.

وقال الباحثون أن تطبيقات أخرى قد تأثرت بالبرمجية الخبيثة، منها Snake Attack وMagnifeye وNeon Pong، وقد نشر الباحثون القائمة الكاملة للتطبيقات المتضررة بالفيروس الخبيث عبر هذا الرابط، ناصحين المستخدمين بحذف هذه التطبيقات من على هواتفهم على الفور.

الأمر الغريب، الذي كشفه الباحثون، أن البرمجية الخبيثة جعلت هواتف أندرويد تبدو في بعض الأحيان وكأنها تعمل بنظام تشغيل iOS من أبل Apple، وهو السبب الذي أرجعه الباحثون إلى رغبة مبدعي هذه البرمجيات الخبيثة في التحايل على شبكات الإعلانات بنقرات وهمية من أجهزة وهمية، حيث يدفع المعلنين أموالا أكثر للوصول إلى إعلاناتهم عبر هواتف أيفون iPhone.

وقال الباحثون أن وظيفة هذه البرمجيات الضارة هي العمل في خلفية الهاتف دون علم المستخدم، من التصفح الخفي للإعلانات والنقر عليها، مما يؤدي إلى استنزاف البطارية سريعا، وأضافوا أن جوجل أزالت بالفعل هذه التطبيقات المتضررة من على متجرها منذ 25 نوفمبر الماضي.