تكنولوجيا: Honor تعلن عن سوارة Band 4 المميزة بشاشة OLED وسعر 36 دولار تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Honor عن إصداراها الجديد من السوارات الذكية Band 4، التي تضم شاشة OLED مع دعم مقاومة الماء بكفاءة أكبر وسعر 36 دولار تقريباً.

أطلقت Honor رسمياً اليوم سوارة Band 4 الذكية، المميزة بحجم شاشة 0.95 إنش، مع تصميم يضم شاشة OLED ملونة، بزجاج منحني 2.5D، مع خاصية اللمس في الشاشة، كما يدعم السوارة زر رئيسي أيضاً.

ومن المقرر أن تدعم سوارة Band 4 رصد مستمر لنبضات القلب، كما تتميز بتصميم يدعم مقاومة الماء حتى عمق 50 متر، مع نمط يدعم المستخدم في تمارين السباحة.

سوارة Band 4 تضم أيضاً تقنية Huawei TruSleep 2.0 التي تعمل على مراقبة ضربات قلب المستخدم أثناء النوم، مع ميزة دفع مقترحات للمستخدم، أيضاً تعمل تقنية هواوي TruSeen 2.0 على دفع معلومات مستمرة للمستخدم على مدار اليوم، مع مراقبة نشاط المستخدم أثناء النوم، الركض، السباحة إلى جانب ركوب الدراجات والسير.

مواصفات Honor Band 4

شاشة AMOLED بخاصية اللمس وحجم 0.95 إنش

تدعم الإتصال عن طريق البلوتوث 4.2 LE، وتتوافق مع نظام تشغيل Android 4.4 فما فوق، ونظام تشغيل iOS 9.0 فما فوق

تدعم رصد الخطوات، ونشاط المستخدم في الركض، وأثناء النوم، وممارسة التمارين إلى جانب تنبيهات عند ثبات المستخدم لفترة طويلة

مستشعرات مميزة ب6 محاور، مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء لإستشعار إرتداء المستخدم للسوارة

رصد مستمر لضربات قلب المستخدم

إمكانية تلقي إشعارات للرسائل والإتصالات على السوارة، مع دعم غلق الصوتيات للمكالمات المستلمة

تدعم مقاومة الماء حتى 50 متر والأتربة أيضاً

دعم خدمة NFC

قياسات السوارة 43 في 17.2 في 11.5مم، مع وزن 23 جرام

بطارية بقدرة 100 mAh تدعم المستخدم حتى 14 يوم من الإستخدام، أو 20 يوم في وضع الإستعداد

ومن المقرر أن تتوفر سوارة Honor Band 4 بألوان الأسود، الأزرق إلى جانب الوردي، حيث تأتي بسعر 36 دولار في Amazon بدءاً من 18 من ديسمبر.

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