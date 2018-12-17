تسريبات جديدة تؤكد لنا قدوم الهاتف Google Pixel 3 Lite مع تصميم مماثل تقريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للشائعات، يبدو أن شركة جوجل تخطط لإطلاق هاتف ذكي من الفئة المتوسطة يدعى Google Pixel 3 Lite مع العلم بأننا حصلنا بالفعل في الفترة الماضية على بعض الصور التي تستعرض لنا كيف سيبدو هذا الهاتف. أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا الآن على صور مسربة جديدة لأغطية واقية مصممة خصيصا للهاتف Google Pixel 3 Lite، وهي تكشف لنا مرة أخرى بعض التفاصيل حول تصميم هذا الهاتف.

كما هو الحال مع الهاتف Google Pixel 3 الحالي، فالهاتف Google Pixel 3 Lite سيضم بدوره شاشة عادية من دون قطع في الجزء الأوسط العلوي تمتاز بإطار أكثر سمكًا، كما أنه سيضم أيضًا كاميرا واحدة في الخلف جنبا إلى جنب مع مستشعر بصمات الأصابع، على الرغم من أنه يبدو أن شركة جوجل قد تكون إحتفظت بمنفذ السماعات 3.5mm.

وفي حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فمن المفترض أن يأتي الهاتف Google Pixel 3 Lite مع شاشة بقطر 5.5 إنش، ومع المعالج Snapdragon 670. وبغض النظر عن Google Pixel 3 Lite، فمن المرجح أيضًا أن يتم الكشف عن هاتف آخر يحمل إسم Google Pixel 3 XL Lite، وهو الهاتف الذي تردد بأنه سيضم بدوره شاشة من دون قطع بقطر 6 إنش، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 710.

عموما، يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن نظرًا إلى أن شركة جوجل مهتمة جدًا بالأسواق النامية، فهناك إحتمال أن تقوم الشركة بتصميم هواتف ذكية تحمل علامتها التجارية الخاصة خصيصًا لهذه الأسواق.

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