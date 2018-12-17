Nintendo لن تقوم بتجديد مخزون Nintendo NES Classic و Nintendo SNES Classic Mini

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Nintendo في العام 2016 بإثارة ذاكرة الماضي لدى العديد من عشاقها في جميع أنحاء العالم عندما قامت بإعادة إطلاق Nintendo NES Classic Mini. وفي العام 2017، قامت الشركة اليابانية بإعادة إطلاق Nintendo SNES Classic كذلك. ظلت الإمدادات محدودة على نحو دائم، وفي حالة إذا كنت تتطلع للحصول على وحدتك الخاصة في المستقبل القريب، فيتوجب عليك القيام بذلك بسرعة لأن شركة Nintendo قالت الآن أنها لن تقوم بتجديد المخزون عندما ينفد.

تم تأكيد هذا الأمر من قبل رئيس فرع شركة Nintendo في الولايات المتحدة الأمريكية، السيد Reggie Fils-Aime. وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي السنة الأولى التي يتوفر فيها كل من Nintendo NES Classic و Nintendo SNES Classic في موسم العطلات نفسه.

هناك قصص لا حصر لها حول مدى صعوبة الحصول على أحد الجهازين. ظلت الإمدادات محدودة ونفذت بسرعة إلى حد ما. قامت شركة Nintendo في بعض الأحيان بإطلاق المزيد من الوحدات في السوق، ولكن العرض لم يكن يتماشى مع الطلب.

يبدو الآن أن شركة Nintendo ستتوقف تمامًا عن تجديد المخزون، فقد نقل عن السيد Reggie Fils-Aime قوله : ” لقد كنا واضحين أيضًا، على الأقل من وجهة نظر فرع الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه المنتجات ستكون متاحة خلال موسم العطلات، وبمجرد أن يتم بيعها، فإنها ستختفي، وهذا كل شيء “.

كما ذكر أن Nintendo ليست لديها أي خطط في الوقت الراهن لإصدار المزيد من أجهزة Nintendo Classic Mini. إذا أراد المعجبن مواصلة الإستمتاع بالألعاب الكلاسيكية، فسوف يتوجب عليهم استخدام منصة الألعاب الكلاسيكية Nintendo Switch Online.

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