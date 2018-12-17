الوضع الليلي سيصل للمتصفح Google Chrome على منصة MacOS في أوائل 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - واحدة من الميزات الجديدة المثيرة للإهتمام في نظام MacOS Mojave الجديد من شركة آبل هو أنه يجلب معه الدعم للوضع الليلي ” Dark Mode “. وهذا يعني أنه عندما يتم تفعيل هذا الوضع، فسوف يتم تحويل واجهة بعض التطبيقات إلى اللون الأسود لتشعر العين بالراحة أثناء إستخدام تلك التطبيقات في الليل أو في البيئات المنخفضة الإضاءة. للآسف، لا ينطبق ذلك على جميع التطبيقات نظرًا لأن المطورين بحاجة إلى دعم هذه الميزة أيضًا في تطبيقاتهم.

قامت شركة جوجل مؤخرًا بإصدار تحديث للمتصفح Google Chrome يجلب معه ميزات جديدة مثل حماية الفوترة والحماية من الإعلانات الخادعة، ولكن لم يكن الوضع الليلي ” Dark Mode ” جزءًا من التحديث. ولكن لا داعي للقلق، فمن المتوقع أن يتم دعم الوضع الليلي في المتصفح Google Chrome في بداية العام المقبل. هذا وفقا لمنشور على الشبكة الإجتماعية Reddit والذي يتحدث عن تغيير جديد في الشفرة المصدرية لمنصة Chromium.

التغييرات في الشفرة المصدرية تشير إلى أن دعم الوضع الليلي في نظام MacOS Mojave سيصل كجزء من تحديث مستقبلي للمتصفح Google Chrome. وكما أوضح موقع MacRumors، فإن التغييرات التي تجريها شركة جوجل على الشفرة المصدرية لـ Chromium عادة ما يتم طرحها كل ستة أسابيع أو نحو ذلك، مما يعني أن الوضع الليلي سيصل للمتصفح Google Chrome على منصة MacOS في أوائل العام المقبل، على إفتراض أنه لم يحدث أي شيء خاطئ.

الصورة أعلاه تظهر كيف سيبدو الوضع الليلي على المتصفح Google Chrome في نظام MacOS Mojave. وكما تلاحظون، فهذا الوضع الليلي يبدو أغمق من وضع التصفح الخفي، ولكن بخلاف التغييرات على مستوى الألوان، ستبقى الميزات كما هي. تدعم خدمات جوجل الأخرى مثل اليوتيوب أيضا الوضع الليلي، لذلك يمكنك إستخدام ذلك إذا كنت ترغب في تجنب الخلفيات البيضاء الساطعة.

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