تسريبات جديدة تكشف مفاجأة في تصميم "غالاكسي إس 10"

كشف موقع "Mobile Fun" عن تسريبات جديدة خاصة بهاتف سامسونغ من الطراز "غالاكسي إس 10"، تكشف مفاجأة في تصميم الهاتف الذي من المتوقع إطلاقه في شهر آذار/ مارس المقبل.
وتمثل إضافة الكاميرات في "غالاكسي إس 10"، تحولا كبيرا مقارنة بإصدار "إس 9"، الذي ضمّ كاميرتين عموديتين فقط.
ومن بين الاختلافات أيضا وفق ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، غياب ماسح بصمة الإصبع في القسم الخلفي للهاتف، مما قد يعني أنه سيُدمج في الشاشة.
وعرض الموقع مجموعة من الصور قال إنها خاصة بالهاتف الجديد، أظهرت دمج الجهاز لثلاث كاميرات خلفية، تموضعت بشكل أفقي.
وتمثل إضافة الكاميرات في "غالاكسي إس 10"، تحولا كبيرا مقارنة بإصدار "إس 9"، الذي ضمّ كاميرتين عموديتين فقط.
ومن بين الاختلافات أيضا وفق ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، غياب ماسح بصمة الإصبع في القسم الخلفي للهاتف، مما قد يعني أنه سيُدمج في الشاشة.
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