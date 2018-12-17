شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لواتس آب لوقف نشر الشائعات والأخبار المفبركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح "نشر الشائعات والأخبار الكاذبة" من أبرز التهم التى تواجهها منصة التواصل الفورى "واتس آب"، خاصة بعد وقوع أكثر من حادثة على أعقاب نشر أخبار غير حقيقية، مثل حدوث بعض الوفيات، الأمر الذى دفع واتس آب إلى إطلاق تحديث جديد من شأنه القضاء على نشر الشائعات.

ووفقا لما نشره موقع metro البريطانى، بعد هذه الحوادث الأخيرة قررت واتس آب فى النهاية الحد من القدرة على تداول الرسائل عن طريق منع المستخدمين من مشاركة أى محتوى لأكثر من خمسة أشخاص أو مجموعات وإزالة زر المشاركة السريع الموجود بجوار الرسائل.

وقد تم طرح هذه الميزة فى البداية فى الهند، إلا أن واتس آب طرحت هذه الميزة فى النهاية لمختلف دول العالم، ومع أخر تحديث لواتس آب، لن يكون المستخدم قادر بعد الآن على إرسال رسالة إلى أكثر من خمسة أشخاص، حيث كان من الممكن قبل التحديث مشاركة أى منشور مع ما يصل إلى 20 شخص، الأمر الذى من شأنه المساعدة على نشر الشائعات فى النهاية.

جدير بالذكر قُتل فى الهند أكثر من 40 شخصًا على يد العصابات فى العامين الماضيين بعد انتشار شائعات كاذبة حول اختطاف الأطفال أو سرقة الأعضاء عبر واتس آب، وفى المكسيك تم حرق اثنين من الأبرياء على قيد الحياة الشهر الماضى بسبب الأخبار الكاذبة التى تم تداولها عبر التطبيق.