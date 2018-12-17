هواوي تعلن عن Nova 4 مع كاميرا أمامية ضمن الشاشة والرئيسية الخلفية بدقة 48…

أعلنت شركة هواوي اليوم الاثنين عن هاتفها الذكي الجديد Nova 4 الذي يمتاز بأن كاميرته الأمامية تأتي ضمن الشاشة، وهو ثاني هاتف ذكي في السوق يقدم هذه الميزة بعد هاتف Galaxy A8s، الذي أعلنت عنه شركة سامسونج يوم الاثنين الماضي.

ويقدم هاتف Nova 4 الجديد ذات قياس الشاشة لهاتف Galaxy A8s. ولكن على غرار هاتف Honor View 20، الذي سوف يأتي هو الآخر بكاميرا أمامية ضمن الشاشة، فإن قطر فتحة الكاميرا الأمامية أصغر من قطر كاميرا هاتف شركة سامسونج.

وتأتي شاشة هاتف Nova 4، الذي جاء بسماكة 7.77 ميليمترات ويزن 172 جرامًا، من نوع IPS بقياس 6.4 بوصات وبدقة 2310×1080 بكسل مع كثافة بكسلات تبلغ 398 بكسلًا في البوصة.

ويضم الهاتف معالجًا ثماني النوى من نوع HUAWEI Kirin 970 بتردد 2.36 جيجاهرتز، كما يضم ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

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وإلى جانب كونها ضمن الشاشة، تمتاز كاميرا هاتف Nova 4 الأمامية بدقتها العالية البالغة 25 ميجابكسل مع فتحة عدسة F2.0 ومثبت صورة إلكتروني. أما على ظهر الهاتف فتوجد ثلاث كاميرا خلفية وهي أفضل من الأمامية، إذ تبلغ دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة F1.8 والثانية بدقة 16 ميجابكسل للتصوير عريض الزاوية مع فتحة عدسة F2.2 والثالثة بدقة 2 ميجابكسل للعمق مع فتحة عدسة F2.4.

يُشار إلى أن مواصفات الكاميرا الخلفية هذه للنسخة العليا من الهاتف، إذ ذكرت هواوي أن هناك نسخة أخرى تكون فيها دقة الكاميرا الخلفية الأساسية 20 ميجابكسل بدلًا من 48 ميجابكسل.

ويقدم هاتف Nova 4، الذي يعمل بالإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد مع واجهة المستخدم EMUI 9.0.1 الخاصة بهواوي، بطارية بسعة 3,750 ميلي أمبيرًا/ساعة، وهي تدعم الشحن السريع.

وتعتزم الشركة الصينية طرح النسخة العليا من هاتفها الذكي الجديد في الصين بسعر يعادل 490 دولارًا أمريكيًا، وبسعر 450 دولارًا أمريكيًا للنسخة الأخرى.