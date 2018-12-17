شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمريكيون يهاجمون سيارات بدون سائق على الطريق..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت التحقيقات أن أهالى مدينة أريزونا قاموا بتقطيع إطارات السيارات ذاتية القيادة التى يتم اختبارها على الطريق، ورشقوها بالحجارة، وسجلت الشرطة 21 حادثة على مدار العامين الماضيين، حيث تم استهداف السيارات ذاتية القيادة وسائقى الاختبار من قبل السكان المحليين.

وفى حادث وقع فى 24 أكتوبر خرج رجل من إحدى المتنزهات وأوقف إحدى سيارات "وايمو" المملوكة لجوجل وأحدث تخريبات بها، وفى وقت سابق من هذا العام، أفاد سائق اختبار وايمو عن رجل يرتدى سراويل قصيرة يستهدف بسيارته بمسدس.

وتظهر تقارير الشرطة أن الصخور أُلقيت على سيارات "وايمو" فى أربع مناسبات منفصلة على الأقل، فى حين تشمل حوادث أخرى أشخاصاً يصرخون فى السيارات ويطاردونهم ويجبرونهم على الخروج من الطريق.

يذكر أن فى وقت سابق من هذا العام، أصابت سيارة مستقلة تابعة لشركة "أوبر" امرأة وقتلتها فى شارع مظلم فى تيمبي، على الحدود مع تشاندلر.