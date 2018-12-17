أفضل تطبيقات الهواتف الذكية للأطباء وطلاب كلية الطب

في عصرنا الحالي أصبح هناك تطبيق لكل شيء تقريبًا وهذا يرجع إلى التطور التكنولوجي الذي نعيشه، حيث بدأت العديد من الصناعات والمجالات المهنية تعتمد بشكل كبير على تطبيقات الهواتف الذكية وينطبق هذا الأمر على مجال الرعاية الصحية، سواء كنت طبيبًا أو مساعداً أو جراحًا أو حتى طالبًا في كلية الطب فهناك تطبيق – بل هناك العديد من التطبيقات – يمكن أن يُساعدك في تنظيم عملك وتوفير وقتك وبالتالي زيادة الكفاءة أو تعلم مهارات جديدة.

تُساعد تطبيقات الهواتف الذكية المختصين في الرعاية الصحية على تحقيق أفضل النتائج عندما يتعلق الأمر بمعالجة المريض وإدارة العمل بشكل عام، فوفقًا للتقارير يستخدم حوالي 87% من الأطباء الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية لأغراض العمل.

لذلك قمنا بتجميع قائمة بأفضل تطبيقات الهواتف الذكية لنظامي التشغيل آي أو إس iOS وأندرويد التي تُهمك كطبيب أو طالب بكلية الطب:

تجدر الإشارة إلى أن التطبيقات التي سنستعرضها في هذه السلسلة هي الأكثر تقييمًا وقد تم تجربتها من قِبل المُختصين، وأشاد بها الخبراء في المجالين التقني والطبي، مع الأخذ في الاعتبار تعليقات المستخدمين والتوصيات المتخصصة وعدد التنزيلات.

1- تطبيق Medscape

يُعتبر Medscape من أفضل تطبيقات الهواتف الذكية في المجال الطبي حيث يتصدر التطبيق منذ إطلاقه استطلاعات الرأي للتطبيقات الطبية الأكثر فائدة، كما تم تنزيله ما يزيد عن 5 مليون مرة.

التطبيق عبارة عن مرجع طبي متعدد الاستخدامات يسمح للأطباء بالبقاء على اطلاع دائم على كل ما هو جديد في عالم الطب. كما يوفر لك معلومات عن الأدوية، والآلات الحاسبة الطبية لحساب جرعات الدواء، وفرص التعليم الطبي المستمر، كما يمكن للأطباء الرجوع إلى مجموعة واسعة من المعلومات الطبية في مكان واحد لمساعدتهم على اتخاذ قرارات صحيحة بشأن التشخيص وعلاج المرضى.

الميزات الرئيسية بالتطبيق:

تقديم تقارير إخبارية تتعلق بمواضيع طبية متنوعة

تقديم معلومات عن الأدوية لنحو 8000 دواء

القدرة على التحقق من الطرق التي تتفاعل بها الأدوية مع بعضها البعض

تقديم أكثر من 600 آلة حاسبة للجرعات الدوائية

آلة حاسبة للجرعات الدوائية الوصول إلى قاعدة البيانات لأكثر من 4000 حالة مريضة مع وجود صور مفيدة عن الحالات

مع وجود صور مفيدة عن الحالات تقديم مقاطع فيديو تعليمية وصور وتوجيهات لأكثر من ألف إجراء طبي

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

2- تطبيق Epocrates

يُعد تطبيق Epocrates واحد من أفضل التطبيقات في مجال الرعاية الصحية وأقدمها، ويستخدمه أكثر من مليون مستخدم، كما يشتهر التطبيق بكونه أداة موثوقة وموفرة للوقت تبقيك مركّزًا على اتخاذ أفضل القرارات العلاجية الممكنة.

يتيح لك Epocrates التواصل مع أطباء آخرين عن طريق الرسائل النصية من خلال خدمة تسمى athenaText، وهي ميزة مفيدة بشكل خاص للإحالات والاستشارات.

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بالإضافة إلى ذلك يتيح لك هذا التطبيق الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالوصفات الطبية والأدوية والأعشاب والمكملات الأخرى، ويمكنك أيضًا التحقق من التفاعلات مع ما يصل إلى 30 عنصر دوائي في وقت واحد.

كما يشتمل على وظائف إضافية منها حساب قياسات المريض، والتحقق من التغطية التأمينية للأدوية التي تستلزم وصفة طبية وغير ذلك الكثير.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، ولكن يمكنك الترقية إلى Epocrates Plus مقابل رسوم سنوية قدرها 174.99 دولار، للحصول على المزيد من الميزات.

3- تطبيق UpToDate

يُتعبر تطبيق UpToDate قاعدة بيانات مليئة بالمعلومات الطبية، حيث يمكنك من خلاله البحث عن أكثر من 8500 موضوع طبي، وتعيين الإشارات المرجعية واسترداد المعلومات التي تمت مراجعتها مؤخرًا بسرعة.

بالإضافة إلى ذلك يحتوى على مناقشات أكثر من 4,400 خبير مع تحديث المواضيع والمعلومات باستمرار مما يُساعدك على اتخاذ القرارات التشخيصية للمريض.

الميزات الرئيسية بالتطبيق:

تنبيهات بشأن آخر الأخبار الطبية

إشعارات حول الموضوعات التي قرأتها من قبل والمعلومات ذات الصلة

القدرة على البحث عن المعلومات الطبية بالعديد من اللغات

الوصول إلى أكثر من 10000 من الرسوم التوضيحية والجداول وغيرها

الآلات الحاسبة الطبية، ومدقق التفاعل الدوائي

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، كما يتوفر منه إصدار ويب، ويمكنك تنزيل التطبيق مجانًا ولكن ستحتاج إلى اشتراك لاستخدامه. تبلغ تكلفة الاشتراك 299 دولار سنويًا على الأقل ويمكن شراؤه بشكل فردي أو من خلال مؤسستك. يمكن لطلاب الطب الاشتراك بسعر يصل إلى 99 دولار سنويًا.

4- تطبيق DynaMed Plus

DynaMed هو تطبيق مرجعي طبي يوفر لك معلومات حديثة مبنية على الأدلة لمساعدتك على اتخاذ أفضل القرارات العلاجية، كما أن المحتوى الموجود به دقيق ومباشر مما يتيح لك الحصول على الإجابات التي تحتاجها بسرعة، ويقوم مجموعة من الخبراء في الطب بمراجعة هذه المعلومات وتحديثها عدة مرات في اليوم.

يوفر التطبيق إمكانات بحث بسيطة وواضحة، وكذلك الوصول إلى معلومات عن الأدوية من موسوعة Micromedex.

كما يمكنك أيضًا تدوين الملاحظات ووضع إشارة مرجعية لمقالاتك المفضلة وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والوصول إلى المعلومات عندما تكون في وضع عدم الاتصال.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، إذا كان لديك اشتراك مؤسسي فهو مجاني. خلاف ذلك فالاشتراك في التطبيق سيكلفك 395 دولار في السنة للأطباء و99.95 دولار في السنة لطلاب كلية الطب.