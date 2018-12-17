تكنولوجيا: هاتف Galaxy S10 يضم تصميم أصغر لثقب شاشة Infinity O

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث الصورة المسربة اليوم عن تصميم شاشة هاتف Galaxy S10 المتوقع والذي يظهر بثقب أصغر للشاشة مقارنة بهاتف Galaxy A8s.

قدمت شركة سامسونج إصدارها الأخير Galaxy A8s بتصميم يضم شاشة Infinity O، إلا أن ثقب الشاشة المميز للكاميرة الأمامية جاء بحجم أكبر إذا ما تم مقارنته بهاتف Honor View 20 الذي كشف عنه أيضاً، إلا أن تسريبات جديدة تشير إلى أن سامسونج ستقدم الإصدار المميز Galaxy S10 بحجم أصغر لثقب الشاشة.

وقد رصدت تسريبات مصورة جديدة للوحات الحماية الخاصة بشاشة هاتف Galaxy S10 مع تصميم بحواف نحيفة وثقب لشاشة Infinity O مميز بحجم أصغر عن تصميم شاشة هاتف Galaxy A8s، أو عن التصميم الذي رصد في التسريبات السابقة للهاتف.

كما تشير التسريبات إلى أن اللوحة تعود لهاتف Galaxy S10 المميز بحجم 6.1 إنش، كما تظهر التسريبات حواف نحيفة في الجزء العلوي من تصميم الهاتف، إلى جانب حواف صغيرة نسبياً في الجزء السفلي، مع أبعاد متوقعة للهاتف 19:9، أيضاً من المتوقع أن يضم هذا الإصدار تصميم أقل سماكة من هاتف Galaxy S8.

يذكر أن العملاق الكوري تقدم هذا العام ثلاثة نماذج من هاتف Galaxy S10، حيث يتميز النموذج الأول بحجم 5.8 إنش، بينما يأتي النموذج الثاني بحجم 6.1 إنش، كما تقدم الشركة أكبر نموذج Galaxy S10 بلس بحجم 6.4 إنش في الشاشة، وهو الإصدار الذي يضم اثنان من الكاميرات المدمجة في الشاشة.

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