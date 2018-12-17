الإعلان رسميا عن الهاتف Huawei Nova 4 مع ثلاث كاميرات في الخلف، وثقب للكاميرا في الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Huawei اليوم بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Huawei Nova 4 بإعتباره أول هاتف ذكي من الشركة الصينية يضم ثقبًا في الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية مع العلم بأنه يعد أيضًا ثاني هاتف ذكي في العالم يستخدم هذا النوع من الشاشات بعد الهاتف Galaxy A8S الذي أعلنت عنه شركة سامسونج في وقت سابق من هذا الشهر.

كما تلاحظون، الهاتف Huawei Nova 4 الجديد يضم الكاميرا الأمامية في الثقب الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة علمًا أن هذه الأخيرة تمتاز بقطر 6.4 إنش وبدقة +FullHD. وبغض النظر عن الشاشة، فقد تم تزويد الهاتف Huawei Nova 4 الجديد كذلك بالمعالج الثماني النوى HiSilicon Kirin 970، وبكاميرا أمامية بدقة 25 ميغابكسل تضم عدسة بفتحة 2.0، وببطارية بسعة 3750mAh تدعم تقنية الشحن السريع.

وعلاوة على ذلك، فمن الممكن الحصول على الهاتف Huawei Nova 4 مع 8GB من الذاكرة العشوائية، ومع 128GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع إلى 512GB عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية للهاتف، فهي تضم قارئ بصمات الأصابع، كما أنها تضم ثلاثة كاميرات علمًا أن الكاميرا الأولى تضم مستشعر أساسي بدقة 48 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.8، في حين تضم الكاميرا الثانية مستشعر بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة واسعة الزاوية بفتحة 2.2، والكاميرا الثالثة مستشعر بدقة 2 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.4 علمًا أن هذه الأخيرة تعمل على إستشعار معلومات العمق. ومع ذلك، ينبغي أن نشير إلى أن هناك نسخة أخرى من الهاتف Huawei Nova 4 تضم كاميرا أساسية بدقة 20 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.8 بدلا من 48 ميغابكسل، في حين تبقى الكاميرات الأخرى على حالها من دون تغيير.

وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Huawei Nova 4 الجديد يدعم مختلف تقنيات الإتصال اللاسلكية التقليدية، بما في ذلك WiFi والبلوتوث و NFC وشبكات الجيل الثالث وشبكات الجيل الرابع، كما أنه يضم منفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات سلكيًا، ويعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie.

عموما، النسخة المتقدمة من الهاتف Huawei Nova 4 ستصدر في الصين أولاً بسعر 435 يورو، وستليها النسخة الأقل تقدمًا والتي ستكلف ما يعادل 400 يورو.

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