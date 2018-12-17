شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب جرعة مخدرات زائدة.. وفاة مؤسس تطبيق Vine للفيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت الشرطة الأمريكية على كولن كرول، وهو مسؤول تنفيذى شارك فى تأسيس تطبيقى HQ Trivia و Vine، ميتًا فى منزله بنيويورك، بسبب جرعة مخدرات زائدة.

وقالت إدارة الشرطة فى المدينة إن رجالها توجهوا إلى شقة كرول فى مانهاتن فى ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد بعد تلقى مكالمة تطالب بالتحقق من صحته، وتم العثور عليه فاقد الوعى وغير مستجيب على سريره، وأعلنت وفاته فى مكان الحادث.

كان كرول - 34 عامًا- الرئيس التنفيذى للتطبيق HQ Trivia ، الذى يبث عروضًا قصيرة للمستخدمين والذى أصبح شائعًا جدًا بعد إصداره فى عام 2017 قبل أن يشهد انخفاضًا فى شعبيته لاحقًا، كما أسس تطبيق Vine لمقاطع الفيديو القصيرة، التى لا تتجاوز مدتها 6 ثوانٍ، وعمل لفترة فى تويتر.

وأبلغت الشرطة أسرة كرول وأوردت HQ Trivia بيانا قائلة: "لقد علمنا اليوم عن وفاة صديقنا ومؤسسنا، كولن كرول، ونشعر بالحزن العميق ونحن نقول له وداعا، وتنتقل أفكارنا إلى عائلته وأصدقائه وأحبائه خلال هذا الوقت العصيب ".