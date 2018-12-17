شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل بلعبة PUBG لعدة ساعات .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت من جديد لعبة PUBG Mobile للعمل مرة أخرى، وذلك بعد ساعات من حدوث عطل فى خوادم اللعبة نتيجة قيام شركة Tencent Games المطورة للعبة بتحديثها للإصدار 0.10.0، والذى يوفر خريطة جديدة للوضع الكلاسيكى تعرف بـ Vikendi.

ووفقا لما نشره موقع bgr الأمريكى، فرغم تعطل اللعبة وعودتها للعمل مرة أخرى، فلم يتم طرح التحديث 0.10.0 حتى الآن، إذ يمكن للمستخدمين فى الوقت الحالى تشغيل الإصدار PUBG Mobile version 0.9.5.

لذلك فإذا كنت تحاول تسجيل الدخول إلى PUBG Mobile هذا الصباح وتواجه مشكلة، فلا داعى للقلق، إذ أن Tencent Games، قامت بوضع خوادم اللعبة فى وضع الصيانة، ومن المنتظر أن تظل فترة من الوقت، واعتمادًا على عملية الصيانة، يمكن توفير التحديث فى وقت مبكر أو متأخر عن الوقت المحدد، وبمجرد اكتماله، سيتمكن المستخدمين من تحديث اللعبة إلى الإصدار 0.10.0، الإصدار الأحدث.

ومن المتوقع أن تحصل النسخة الجديدة من اللعبة على بعض التغييرات الأساسية، وأكبرها هو إضافة الخريطة الرابعة للوضع الكلاسيكى Vikendi، وهى عبارة عن خريطة للثلج، ومن المتوقع أن تكون مختلفًا تمامًا عن الخرائط الثلاثة الأخرى فى اللعبة، حيث يقدم موقعًا قطبيًا مغطى بالثلج، وتبلغ مساحة الخريطة 6 كم× 6 كم.

وسيتم دفع تحديث اللعبة من خلال متجر Google Play ومتجر تطبيقات iOS قريبًا بعد الانتهاء من عملية الصيانة، ويتم تشجيع المستخدمين على التحديث إلى أحدث إصدار قبل 25 ديسمبر، وسيتلقى المستخدمين الذين يقومون بالتحديثات فى الوقت الحالى مكافآت فى اللعبة، بما فى ذلك صندوق الزى (7D) و1،888 BP

وتشمل التغييرات الأخرى التى تطرأ على اللعبة مع التحديث موضوعًا جديدًا للثلوج فى القائمة الرئيسية، ودعم اللغة العربية والتوفيق بين الخدمات، والقدرة على الإبلاغ عن السلوك المشبوه أثناء وضع المتفرج بعد الموت فى اللعبة، ونظام ترقية جديد للأسلحة النارية.