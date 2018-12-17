شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كأس العالم يتصدر كلمات البحث فى جوجل بأفريقيا هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حازت بطولة كأس العالم لكرة القدم فى روسيا لهذا العام على اهتمامات المواطنين فى عدة دول أفريقية، من خلال أكثر الكلمات بحثاً على محرك البحث "جوجل" على الإنترنت.

وفيما تنوعت الاهتمامات بين كل دولة على حدة، بين السياسة والمشاهير والفن وأمور الشأن المجتمعى الداخلي، ظلت الرياضة هى القاسم المشترك بين أكثر من دولة، ففى نيجيريا تصدر لاعب منتخب تشيلى ومانشستر يونايتد ألكيسس شانسيز أكثر الأشخاص بحثا على جوجل، تلاه فيلم الخيال العلمى الأمريكى لهذا العام النمر الأسود "بلاك بانثر"، ثم بعد ذلك الانتخابات المحلية وزعيم المعارضة الرئيسى عتيق أبو بكر وعدة ممثلات من بين أكثر المشاهير بحثا.

أما فى جنوب أفريقيا فإلى جانب كأس العالم فى روسيا، تنوعت الاهتمامات أيضاً من المشاهير ونجمات المجتمع للشأن الداخلى وتمثلت الكلمات فى "زوما" و"داء الليستيريا" و"وينى مانديلا" و"هيب هوب بانتوسلا" وهو مغنى راب شهير فى صدارة قائمة البحث.

وفى كينيا، وفقا لموقع (أوول أفريكا) على الإنترنت، كانت أكثر الأحداث التى نالت اهتمام المواطنين خلال عام 2018 عشقهم لكرة القدم وكأس العام 2018 حيث تصدرت أكثر الكلمات استخداما لمعرفة أحب الفرق واللاعبين المفضلين لديهم، وتلا ذلك حادث مقتل الطالبة الجامعية شارون أوتينو ثم عدد من موضوعات الشأن الداخلى منها نتيجة الابتدائية إلى جانب حفل الزفاف الملكى فى بريطانيا الأمير هارى وميجان ماركل .

ووفقا للموقع، ففى زيمبابوي، دارت أكثر الأسئلة بحثا على جوجل حول الحب والقبلات وأشياء من هذا القبيل، إلى جانب كأس العالم ثم شخصيات من المشاهير والشؤون الجارية والأحداث الإخبارية.