تعرف على أسباب طوارئ فى غرف عمليات المرور .. و"الأرصاد": العظمى في 8 محافظات أقل من 20 درجة

كتبت: شرين طه

بدأ اليوم الإثنين، عمل غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، تحسبا لسقوط أى أمطار أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، احتمالية سقوط أمطار اليوم على السواحل الشمالية والطرق الرابطة بين المحافظات.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء عصام شادى، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور و الميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق او حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000. وفقا ل "اليوم السابع ".

ذلك بالتذامن مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية، عن ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وتوقعات، إن يسود اليوم الاثنين، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا؛ وفقا لموقع مصراوي.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 19

شبين الكوم 14 19

طنطا 13 19

دمنهور 13 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 12 19

مطروح 12 18

السلوم 09 18

سيوة 09 19

بورسعيد 13 21

دمياط 13 20

الزقازيق 14 19

الإسماعيلية 11 20

السويس 11 20

العريش 09 21

رفح 08 20

رأس سدر 12 21

نخل 07 18

نويبع 19 25

طابا 14 23

كاترين 07 12

الطور 09 20

شرم الشيخ 17 24

الغردقة 14 24

مرسى علم 15 24

الفيوم 11 19

بني سويف 10 19

المنيا 09 19

أسيوط 07 20

سوهاج 08 21

قنا 09 22

الأقصر 10 23

أسوان 11 23

أبو سمبل 10 24

الوادي الجديد 08 22

شلاتين 16 26

أبو رماد 17 24

راس حدربة 18 23

حلايب 19 23​