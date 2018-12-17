تكنولوجيا: LG تستعد للكشف عن هاتفها القابل للطي في معرض CES

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت تسريبات جديدة اليوم على خطط شركة LG للكشف عن إصداراها المرتقب من الهواتف القابلة للطي خلال فعاليات معرض CES الذي يقام الشهر المقبل.

تنطلق العديد من الهواتف الذكية المميزة بتصميم قابل للطي من عمالقة تصنيع الهاتف خلال النصف الأول من عام 2019، وفي تسريبات جديدة نشرت عبر ايفان بلاس أشار إلى أن LG تقدم هاتفها القابل للطي في شهر يناير خلال المؤتمر الذي يقام في لاس فيجاس في معرض CES.

ومن المتوقع وفقاً لهذه التسريبات أن تسبق LG العملاق الكوري سامسونج في إطلاق إصداراها القابل للطي، حيث من المقرر أن ينطلق إصدار سامسونج Galaxy F خلال المؤتمر العالمي للهاتف MWC الذي يقام خلال شهر فبراير، إلا أن بعض التوقعات أشارت إلى أن إصدار LG لن يصل إلى معرض CES الذي يقام من 8 إلى 11 من يناير 2019.

يذكر أن إصدارات كلاً من هواوي وسامسونج وأيضاً LG من الهواتف القابلة للطي يكشف عنها خلال النصف الأول من عام 2019، بينما تقدم كلاً من Oppo، و Xiaomi، و Vivo وأيضاً Motorola الإصدارات القابلة للطي في النصف الثاني من 2019، أيضاً سيكون لدى مايكروسوفت إصداراها الخاص في 2020.

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