شركة جوجل تتعهد الآن بعدم بيع تكنولوجيا التعرف على الوجوه للأطراف الأخرى

فاطمة أيت طالب - دبي - طورت شركات مثل جوجل مجموعة متنوعة من التكنولوجيات الفائقة. وكما هو الحال مع المطرقة أو السكين، فلا يمكن دائمًا إستخدام هذه الأدوات للأغراض الإيجابية، ولهذا السبب فقد قررت شركة جوجل التوقف عن بيع تقنية التعرف على الوجوه الخاصة بها للشركات الأخرى.

في منشور على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، تحدثت الشركة عن الكيفية التي يمكن بها إستخدام تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي وتكنولوجيا التعرف على الوجوه في المجال الطبي وفي العديد من المجالات الأخرى، ولكنها إعترفت أيضًا بأنه يتم إستخدام هذه التكنولوجيات لأغراض مسيئة وضارة كذلك، ولهذا السبب ذكرت الشركة أنها لن تقوم بعد الآن ببيع التكنولوجيا الخاصة بها للأطراف الأخرى.

ووفقا لشركة جوجل، فقد صرحت بالقول : ” ومع ذلك، مثل العديد من التقنيات ذات الاستخدامات المتعددة، تستحق تقنية التعرف على الوجوه متابعة دقيقة لضمان توافق استخدامها مع مبادئنا وقيمنا وتجنب إساءة الاستخدام والنتائج الضارة. نواصل العمل مع العديد من المؤسسات لتحديد هذه التحديات ومعالجتها، وخلافًا لبعض الشركات الأخرى، اختارت Google Cloud عدم تقديم واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالتعرف على الوجوه العامة قبل العمل على الأسئلة والسياسات الهامة “.

كانت شركة جوجل قد تعرضت للكثير من الإنتقادات في الماضي عندما إتضح أنها وقعت عقدًا مع وزارة الدفاع الأمريكية لمساعدة هذه الأخيرة على إستخدام تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي لتحديد الأهداف المحتملة للطائرات بدون طيار. منذ ذلك الحين، وعدت شركة جوجل بعدم إستخدام تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي الخاصة بها في أنظمة القتال، وذكرت أيضًا أنها لن تجدد عقودها مع وزار الدفاع الأمريكية.