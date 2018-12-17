شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تتعاون أبل مع سامسونج لإنتاج الأيفون المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع ETNews الكورى أن هاتف أيفون القادم سيضم شاشة مصنعة من قبل شركة سامسونج، والتى تحمل اسم "Y-OCTA"، إذ تعد هذه الشاشات ذات التقنية العالية أرق وأخف من شاشات OLED الحالية، كما أنها أرخص أيضاً، وهي الميزة التى قد تستفيد منها أبل فى الوقت الحالى.

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، تشترى أبل بالفعل أجزاء أساسية من هواتفها من سامسونج، لذا فليس من الغريب أن يزداد التعاون بين الشركتين فى المستقبل.

وتأتى هذه الخطوة بعد أن تعرضت أبل للكثير من الانتقادات بسبب غلاء هواتفها الجديدة مثل iPhone XS ، والذى بلغت تكلفته نحو 1000 جنيه إسترلينى للنموذج الأساسى، لذا ربما تفكر أبل فى جلب كافة مزايا وتقنيات XS بنموذج هاتف أرخص، لجذب المزيد من المستخدمين واستعادة الخسائر التى طالتها هذا العام.