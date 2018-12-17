شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الهجمات الإلكترونية ستكون أكثر تطورًا خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد عن أن هاكرز سيستخدمون أدوات أكثر تطورًا خلال 2019، وذلك للاستفادة من التطور التكنولوجى الجديد خاصة فى ظل الاعتماد على السحابة التخزينية.

ووفقًا لما نشره موقع TOI الهندى، فقالت شركة الأمن الإلكترونى Trend Micro فى تقريرها الأخير، إن الهاكرز سيستخدمون أساليب أثبتت فعاليتها ضد تزايد الاعتماد على السحابة التخزينية، مضيفة أنه سيتم العثور على المزيد من نقاط الضعف فى البنية التحتية للسحابة التخزينية، وأن تدابير الأمن السحابية الضعيفة ستسمح باستغلال أكبر لحسابات التعدين

ومن شأن هذا أن يؤدى إلى المزيد من الانتهاكات المدمرة بسبب الأنظمة التى تمت تهيئتها بشكل غير صحيح، وقال جريج يونج، نائب رئيس الأمن السيبرانى فى تريند مايكرو: "مع اقترابنا من عام 2019، يجب على المنظمات أن تفهم الآثار الأمنية المترتبة على زيادة تبنى السحابات التخزينية، وتقارب تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، وزيادة العمل عن بعد".

وأضاف: "سيستمر مجرمو الإنترنت فى اتباع استغلال الثغرات الموجودة لتحقيق الأرباح".

واقترحت الشركة أنه مع ازدياد مخاطر الهجوم على الشركات والتهديدات السيبرانية غير المعروفة، من المهم أكثر من أى وقت مضى أن تضع المنظمات المزيد من الموارد خلف تعليم الموظفين للمساعدة فى الحماية من هذه الهجمات المتنامية.