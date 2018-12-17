شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيف تستخدم Google Lens على ايفون وأيباد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد Google Lens أحد التطبيقات الذكية التى توفرها جوجل، والذى يتيح للمستخدمين القدرة على معرفة معلومات عن أى شئ يتم توجيه الكاميرا إليه، بما فى ذلك ترجمة اللغات، والحصول على معلومات عن المنتجات، والقائمة من العديد من المطاعم والحصول على معلومات أساسية عن المعالم والأماكن وغيرها.

وخلال الفترة الماضية كان هذا التطبيق مقتصرا على أجهزة Google Pixel فقط وبعد ذلك بدأت جوجل فى طرح الأجهزة الأخرى التى تعمل بنظامى التشغيل أندرويد وiOS، حيث أصبح من الأسهل على المستخدمين الوصول إلى هذه الميزة عن طريق إضافتها إلى تطبيق صور جوجل، ومع ذلك، هناك تطبيق منفصل يسمى Google Lens للهواتف الذكية بنظام أندرويد، لكن هذا ليس هو الحال مع iPhone أو iPad، وفيما يلى بعض الطرق التى يمكن من خلالها الحصول على Google Lens على جهاز iOS.

أشياء يجب ملاحظتها:

لا يحتوى iOS على تطبيق Google Lens بشكل رسمى، وليست هناك حاجة لتنزيل أى تطبيق تابع لجهة خارجية لهذا الغرض أيضًا، ما تحتاج إليه هو إما تطبيق صور Google أو تطبيق Google المثبت على جهاز iPhone أو iPad.

الخطوات الواجب اتباعها: تنزيل التطبيقات المطلوبة

1. افتح متجر Apple App

2. ابحث عن تطبيق صور Google أو تطبيق Google

3. قم بتنزيل كل من التطبيقات على جهازك.

الطريقة 1: استخدام Google Lens مع تطبيق صور Google

1. افتح تطبيق صور Google

2. تسجيل الدخول باستخدام حساب Gmail الخاص بك

3. الآن، افتح الكاميرا والتقط صورة

4. عد إلى صور Google

5. افتح الصورة التى تم التقاطها

6. اضغط على رمز "عدسة Google" (الرمز الثالث من اليسار)

7. انتظر حتى يقوم بمسح المعلومات المتعلقة بهذه الصورة ومعالجتها.

الطريقة الثانية: استخدام تطبيق Google

1. افتح تطبيق Google

2. قم بتوجيه الكاميرا لأى شئ واضغط عليها.

3. سوف يسترد تلقائيا جميع المعلومات المتعلقة بالصورة.